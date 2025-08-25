“La vida tiene estas cosas hermosas”: Orsi conoció a pequeño tocayo “anunciado” en campaña

Curiosidades

Este lunes, el presidente Yamandú Orsi visitó Florida para encabezar el acto oficial por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

Durante la jornada, el mandatario no fue capaz e ocultar su emoción al protagonizar un encuentro fuera de agenda: la visita de un bebé que lleva su nombre.

La historia comenzó e pasado noviembre, cuando Orsi estaba en campaña para la segunda vuelta electoral y pasó por Florida. Allí se encontró con una joven que estaba embarazada a término, y con su compañero. Ambos le comunicaron que se llamaría Noa Yamandú.

“¿Me estás jodiendo?”? fue la espontánea respuesta del presidente, En aquel entonces, en la que la joven bromeó con la posibilidad de que la criatura naciera en ese preciso instante. “Son señales, comentó.

Los días pasaron, Orsi ganó el balotaje y el bebé nació. Hoy, durante el regreso del presidente a tierras floridenses, la joven pareja se acercó al mandatario y le presentó al niño que, tal como habían prometido, lleva el nombre de Yamandú.

“La vida tiene estas cosas hermosas, cuando conocí a esta joven pareja, en plena campaña, y me contaron que su hijo se llamaría Noa Yamandú. Hoy, ocho meses después, lo veo en mis brazos, y me recuerda por qué trabajamos cada día por un Uruguay con oportunidades para todos y todas”, escribió Orsi en Instagram.

En diálogo con el noticiero Telemundo, la madre del niño contó que este ya cumplió ocho meses, y que su intención era presentársele al presidente en cuanto nació. Sin embargo, el pequeño “estuvo delicado” en los días posteriores al parto, por lo que el encuentro no fue posible entonces.