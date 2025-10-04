“La seguridad no se promete” y “falta de moral”: Oposición criticó a Negro por homicidios

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó el pasado viernes en una gira organizada por el Frente Amplio, donde la fuerza política presentó en los departamentos de Flores y Durazno el proyecto de ley del presupuesto que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados.

A través de su cuenta de X, el jerarca compartió detalles de la actividad y destacó la importancia del encuentro. “Visitamos Flores y posteriormente Durazno, donde participamos de una actividad organizada por el Frente Amplio junto a la Vicepresidenta de la República Carolina Cosse”, escribió. En la misma publicación agregó que “presentamos a las y los vecinos de Durazno las claves del presupuesto, que tiene a la seguridad como una prioridad. Con un enfoque integral, queremos construir soluciones nuevas para problemas viejos”.

Sin embargo, la participación del ministro generó críticas desde la oposición. El senador del Partido Colorado Robert Silva respondió en la misma red social la decisión de Negro en medio de la seguidilla de homicidios registrados durante la última semana.

“El ministro del Interior, principal responsable de la seguridad, hace política en el interior del país. La seguridad no se promete, se garantiza con trabajo y acciones efectivas que brinden respuestas a la ciudadanía”, escribió Silva.

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a Montevideo Portal que, desde el punto de vista constitucional, “no hay problema” con la presencia del ministro en un acto organizado por el Frente Amplio, aunque consideró que se trata de un asunto de “ética pública y de falta de moral”. Según la legisladora, “el mayor responsable de la seguridad del país es un ministro que ha demostrado tener un estilo de abstinencia, haciendo comentarios de las noticias, pero no lo vemos operativo desde ningún punto de vista”.

Bianchi también sostuvo que han notado en Negro “cierto grado de soberbia y de superioridad. Está totalmente desubicado todo lo que haga, porque tenemos resultados muy malos”. En su análisis, la senadora señaló que la situación actual de inseguridad “deja en evidencia que no era un problema de gobiernos”, sino de “estrategias frente al crimen organizado”.

En ese sentido, añadió que “el fracaso del combate al crimen organizado es una cosa mucho más profunda, ya que el problema empieza desde la escuela y se profundizó durante los gobiernos del Frente Amplio, donde se justifica todo y no se educa sobre la responsabilidad, sobre el esfuerzo, el trabajo, es decir, es el cuño más profundo del populismo”, concluyó.

