“La integración regional no es buena o mala, depende de cómo la apliquemos”, dijo Paganini

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, participó este miércoles de LXIII Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC) del Mercosur, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil. El jerarca fue acompañado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Allí dijo que “el Mercosur es la plataforma natural de inserción al mundo”. “Un esquema de integración regional que funcione correctamente debe cimentarse en un concepto básico que es la confianza”, sostuvo, y agregó: “La integración regional no es buena o mala, depende de cómo la apliquemos”.

Paganini también indicó que en el bloque regional “prima el sentido proteccionista y nos transforma en una región cerrada”. “Gran parte del sector empresarial del Uruguay está decepcionado del Mercosur por la falta de cumplimiento de sus reglas básicas”, afirmó.

Sin embargo, señaló que el Mercosur “no deja de ser una forma de presentarse al mundo”, y opinó que, “si se consolidara, generaría para todos muchísimas más oportunidades” en términos de inversión, empleo, comercio, etc. “Tenemos que mejorarlo y modernizarlo, darle mayor agilidad”, dijo.

El canciller destacó el acuerdo cerrado entre el Mercosur y Singapur, y expresó que la región asiática es el “futuro”.

“Hemos forjado un camino nosotros con China. Dijimos, y nuestro presidente lo ha reiterado, que queremos que todo el Mercosur avance con China”, sostuvo.

“Esta posición de mi país de abrirse al mundo es producto de la convicción de todo el sistema político y empresarial nacional; es una política exterior de Estado”, puntualizó Paganini.

En cuanto a la concreción del acuerdo con la Unión Europea, el canciller indicó que el país apostó por él desde el inicio. También valoró los avances en el último año y manifestó que la expectativa de cerrar la negociación se mantiene “intacta”. “Confiamos en que una acción coordinada, urgente y pragmática de todas las partes pueda permitir terminar esta histórica negociación”, concluyó.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el encuentro con Mauro Vieira, canciller brasileño, se trataron asuntos de integración fronteriza, como la próxima reinauguración del aeropuerto de Rivera y la posibilidad de que pueda ser usado para vuelos brasileños, según consignó EFE.

El establecimiento de la Hidrovía Uruguay-Brasil y la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón en la frontera también fue parte de la discusión en el encuentro.

La cancillería brasileña recordó que Brasil es el primer abastecedor de Uruguay y el tercer destino de nuestras exportaciones, y que el comercio entre ambos creció un 22% el año pasado, hasta 4.700 millones de dólares, y debe elevarse aún más este año.

