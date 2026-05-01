El histórico acuerdo del Mercosur y la UE entró en vigor: las claves y qué implica

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el canciller, Mario Lubetkin, mantuvieron una reunión con sus pares del Mercosur y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El encuentro se desarrolló luego de que el acuerdo provisional entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) entrara en vigencia.

La instancia, la cual fue en modalidad virtual, da inicio a una propuesta que tendrá la eliminación de los aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados europeos —que estarán en mejores condiciones para exportar autos, maquinaria, vinos y licores, entre otros— y los fundadores del bloque sudamericano, quienes podrán enviar productos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

Se trata de un acuerdo que fue negociado por 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El acuerdo había sido firmado el 18 de enero en una cumbre celebrada en la sede del Banco Central de Paraguay, la cual reunió a los cancilleres del bloque suramericano —Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay)— y al comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic.

El pasado 27 de febrero, von der Leyen había asegurado: “Es una muy buena noticia, porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico, que abre innumerables oportunidades, reduce miles de millones en aranceles y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados y escalas con las que antes solo podían soñar”.