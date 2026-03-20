“Inseguro y sucio”: un nuevo pasacalle apareció con reclamos en Pocitos

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Tras semanas con seguidilla de robos en la zona, los vecinos de la zona de bulevar Artigas y bulevar España colgaron un pasacalle en el que reclaman por la inseguridad, así como el estado de la limpieza.

“Pocitos inseguro y sucio. Gobierno ausente”, dice el letrero que fue visto sobre la mañana de este viernes en bulevar Artigas.

La zona ha registrado en las últimas semanas una seguidilla de robos y rapiñas, lo que ha puesto en alerta a un grupo de vecinos organizado.

Días atrás, las cámaras de videovigilancia de algunos edificios de la zona registraron a delincuentes saltando por las azoteas de algunas casas.

Por su parte, el pasado lunes, un hombre le quiso pegar y le robó $ 300 a una mujer en avenida Brasil y Araúcho. El hecho derivó en un pedido de auxilio de la mujer, lo que a su vez provocó la intervención de un grupo de jóvenes, quienes golpearon al ladrón.

En febrero, por su parte, hubo denuncias por un incremento del robo de cadenitas, en las proximidades de la plaza Varela.

Los vecinos de la misma zona también habían reclamado en una carta abierta por las condiciones de la limpieza y de la seguridad, en ella, aludían a peleas y discusiones causadas por hombres que “se autodenominan cuidacoches”, y reclamaban por agresiones con cuchillos, amenazas y daños a vehículos.





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