Policiales

En moto, de a dos, a pie y a mujeres: así roban cadenas en Cordón, Parque Rodó y Pocitos

Montevideo Portal

En las últimas semanas, la Policía ha recibido varias denuncias por hurtos de cadenas de oro y de plata. Los hechos se trazan siempre en las zonas que comprenden a los barrios Cordón, Parque Rodó y Pocitos, además de que también existen varias coincidencias con respecto al modus operandi.

A modo de ejemplo, en las últimas horas de este miércoles se dieron dos casos en las inmediaciones de bulevar Artigas y avenida Brasil. Las autoridades estiman que, en ambos casos, fueron los mismos delincuentes los que cometieron los robos, dado que sucedieron con diferencias de pocas horas.

Semanas atrás se han dado varios casos que incluso fueron hechos públicos, como el de la madre del periodista Bernardo Wolloch en Pocitos. Todos los hurtos de este tipo tienen la característica de que la víctima generalmente es una mujer o un hombre de por lo menos 70 años. En las últimas semanas, han sido sobre todo mujeres, que en algunos casos no superan los 30 años.

Además, los ladrones aprovechan cuando las víctimas caminan por la vereda distraídas, ya sea usando el celular o escuchando música a través de sus auriculares. La moto la utilizan como vehículo para seguir durante algunos minutos a las personas y para fugarse.

En todos los casos, la Policía registra que dos ladrones participan de los hechos. Uno de ellos camina cerca de la víctima y, en el momento que cree oportuno, se acerca y la arranca del cuello la cadena. Luego, se sube a la moto y se marcha.

De las cámaras que han relevado las autoridades se observa cómo los malhechores miran por algunos minutos a las víctimas, luego uno de ellos decide bajarse y el otro se aleja en la moto por algunos metros.

En determinado momento, ambos se acercan y ahí en cuando quien va a pie sustrae el objeto para llevárselo. El hecho de que sean accesorios de plata o de oro permite una fácil reventa, además de que se pueden comercializar en casas que compren joyas.

Montevideo Portal