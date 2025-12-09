“Inédito”: edil colorado pide información a IM por “criterio” de inhabilitación a Bohemios

Política

El edil colorado Federico Paganini realizó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo (IM) por la situación “inédita” que atraviesa el Club Bohemios de Montevideo después de su gimnasio de básquetbol fuera inhabilitado hace más de 500 días por quejas de los vecinos, cuando Carolina Cosse era la indententa capitalina.

En diálogo con Montevideo Portal, el curul del Partido Colorado sostuvo que a su bancada le “preocupó el criterio que utilizó la IM a la hora de inhabilitar el gimnasio”. La resolución fue impulsada después de que un grupo de vecinos de la zona realizara quejas por ruidos molestos.

Paganini sostuvo que con el “criterio” que usó la comuna capitalina que dirige Mario Bergara “se debería de inhabilitar un montón de clubes deportivos”, así como también “un montón de lugares culturales y sedes políticas”.

Para el edil, la afectación de los decibeles en la ciudad “es muy baja”, por lo que “es lógico que se incumpla”. Asimismo, Paganini reivindicó la historia del Club Bohemios, que existe desde hace más de 90 años, y la “falta de precedente” de este tipo de situaciones a lo largo de la historia.

El curul recordó que el gimnasio del club ubicado en Pocitos ha tenido “momentos de gran concurrencia”, como aquellos en los que salía campeón en ligas federadas de básquetbol y “jamás tuvo ningún inconveniente”.

“Este grupo de vecinos que se muda es posterior a la propia existencia del club. Eso es uno de los factores que vemos como preocupantes a la hora de los precedentes”, dijo Paganini, que recordó que con la nueva resolución de la IM “se está limitando el derecho al deporte de más de 200 gurises y niños”.

El edil colorado también sostuvo que con la inhabilitación también se restringió la participación de Bohemios en campeonatos de básquetbol, así como también las “horas pagas a entrenadores por esta situación”.

“Es inédita y sin precedentes, porque deja de ser un hecho deportivo. Se afecta el club social, se afecta un momento que pasan los vecinos y que pasa a un punto de vista cultural. Todo lo que se limitó fue la parte del club social”, destacó Paganini.

El curul sostuvo que la “IM debe dar marcha atrás con esta decisión arbitraria que tomó”. “Ya van más de 500 días en los que se está privando a muchos niños y gurises de que no puedan practicar en el gimnasio de su barrio”, señaló, y criticó que los jugadores del club practican en otros que son “lejos”.

La resolución de la IM estableció que los lunes, miércoles y viernes el gimnasio cierre a las 19:30, mientras que martes y jueves a las 20:30. Los fines de semana debe permanecer cerrado.

En noviembre de este año, la alcaldesa del Municipio Ch, Matilde Antía, manifestó a Montevideo Portal que desde el municipio han tenido contacto con los vecinos damnificados y también con la institución para acercar a las partes ante la IM y poder encontrar una solución.

La comuna solicitó al club que presente un plan de reformas que permita reducir el impacto sonoro de las actividades que se desarrollan en su gimnasio.

Sin embargo, su suerte podría cambiar en las próximas semanas, dado que, según pudo averiguar Montevideo Portal, en los últimos días la institución de la calle Gabriel Pereira presentó un plan de trabajo que se encuentra bajo estudio del Servicio de Instalaciones Mecánicas de la IM.

En mayo de este año, el presidente del club, Jorge Malvar, había señalado que la prohibición “es algo poco creíble”. “El club tiene 93 años y nunca habíamos pasado por esto. Las casas de los vecinos que denuncian, cualquiera de ellas, se construyeron tras la existencia del gimnasio, o sea, cuando llegaron ya estaba presente la institución. La época más gloriosa que vivimos fue en los 80 y nunca hubo reclamos ni nos cerraron la cancha. Ahora tenemos mucha menos gente en los partidos”, agregó.