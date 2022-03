“Incoherencia, enchastre público y falsedad total”: Manini tras acusación de ser colono

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a referirse este martes al informe que se divulgó en los últimos días del Instituto Nacional de Colonización, que concluyó que el político, su suegro y la ministra de Vivienda, Irene Moreira, explotan en calidad de colonos propietarios un campo afectado al organismo.

Manini aseguró en primer lugar —en declaraciones a Otra mañana de Radio Oriental— que la información publicada por el semanario Búsqueda es “totalmente falsa” dado que, según él, “nunca fue colono ni su pareja ni su suegro”. “Nunca, todos los que nos conocen saben perfectamente que nunca. No sé si Colonización, que no sé ni dónde queda la sede, tienen registros, estoy seguro de que si hay registro no figura el nombre de ninguno de nosotros”, aseguró.

El senador argumentó que el predio fue comprado o adquirido por Colonización en 1970 y que posteriormente “se dieron cuenta que lo que compraron no servía” porque era un terreno “inundable y tapado por montes” por lo que “rápidamente lo enajenaron”.

“Llamaron a una licitación pública, se presentaron como 30 oferentes, mi suegro fue adjudicado con una parte, pero nunca fue colono. Fue una enajenación del bien de acuerdo a la ley, están las actas, está toda la documentación”, comentó.

“Estamos hablando de más de medio siglo. En este más de medio siglo nunca jamás hubo un reclamo de Colonización hacia mi suegro, y mucho menos hacia mi señora y hacia mí. Es una falsedad rotunda, encargada por el director frenteamplista del Instituto Nacional de Colonización (Andrés Berterreche), que lo da a conocer a siete días del referéndum, generando manija y bronca en los colones, en si mentí o no mentí, por qué no dije que era colono. Toda esa manija en base a una falsedad total”, agregó.

Consultado sobre el encuentro que tuvo con el presidente de Colonización, Julio Cardozo, Manini explicó que le pidió esa reunión para “aclarar algunas cosas”, por ejemplo, si el informe que concluyó que eran colonos era una resolución del directorio, algo que fue negado por Cardozo, tanto en esa reunión como públicamente.

“Vamos a entender, están enganchando a todo el directorio con una mentira grande como una casa ¿Lo vamos a permitir, vamos a quedar así de rehenes? ¿Qué es lo que sigue, cuál es el próximo paso conmigo? porque ya me han acusado de todo, me han paseado por todas las acusaciones posibles, a cuál más inverosímil, por suerte, algunas por mi edad no me pueden poner en la escena, pero si pudieran lo pondrían. ¿Qué voy a ser en el futuro? ¿Agente de la KGB?”, cuestionó.

El legislador cabildante pidió además que el directorio, cuando reunirá este miércoles para tratar el tema, “sea muy contundente, claro y que llame a responsabilidad” a Berterreche por el “enchastre gratuito” dado que, a su entender, “no puede quedar así nomás”.

En otro asunto, le preguntaron por las declaraciones de su homólogo del Frente Amplio Enrique Rubio, quien aseguró que la clave está en que Manini pueda o no comprobar sus dichos con documentos.

“Este asunto tiene que quedar bien claro. Ahí va a participar el directorio de Colonización, todos los documentos que puse en el comunicado los tengo, pero también lo tiene colonización. Ahí está el acta del directorio del año 1975, que dispone la enajenación del campo, la venta del campo de acuerdo al artículo tal de la ley. No la adjudicación como colono, sino la enajenación”, respondió.

“Así como la tengo yo, la original la tienen ellos. No sé por qué se están haciendo los bobos en este tema. Por supuesto que el padre de la mentira (Berterreche) se tiene que rasgar las vestiduras y gritar a los cuatro vientos que está diciendo la verdad. Por supuesto, porque es el que principalmente está quedando pegado con una mentira de estas. Incluso dijo: 'Si Manini no es colono yo me voy'. Imagino que si cumple con su palabra, estarán pensando en su sustituto. No sé, realmente esto es increíble”, acotó.

Finalmente, Manini recordó que ocupó cargos públicos “notorios” (excomandante en jefe del Ejército) antes de estar en la política que eran “incompatibles” con ser colono. Asimismo, destacó que hay una “incoherencia” en la acusación que “no tiene gollete”.

“Pero en este país cada vez se ven cosas más graves. Por eso pregunto qué es lo que sigue, vendrá otra cosa. Esto no hace otra cosa que demostrar que están preocupados con Manini, con Cabildo Abierto”, agregó.