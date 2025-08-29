“Improvisación”, “falta de norte” y “trampa”: oposición reaccionó por suba del supergás

Política

Luego de que el gobierno definiera las nuevas tarifas de los combustibles, donde la nafta tuvo una baja de $ 0,52, el gasoil una suba de $ 2,06 y las garrafas de 13 kg aumentarán $100, se generaron fuertes reacciones en la oposición.

La molestia surge porque en junio el Ejecutivo había anunciado una baja de $100 en las garrafas.

Además, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) manifestó su “preocupación” ante la medida del Ejecutivo de la suba del gasoil.

El diputado colorado Felipe Schipani publicó en su cuenta de X que desde el gobierno “anunciaron con bombos y platillos la rebaja de $100 del supergás”, y “ahora anuncian que lo van a subir $100”, por lo que “no fue una rebaja, fue como esas promociones que parecen un regalo y terminan saliendo más caras”.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo a Montevideo Portal que no comprende “la lógica” de la decisión, ya que “se supone que tendría que ser parte de un análisis” de cómo se debe cobrar los combustibles y el supergás. La legisladora analizó que la medida “resume la improvisación y la falta de norte de este gobierno” y que le da “mucha pena”, debido a que “cinco años en la vida de las personas es una eternidad”.

En la misma línea, el senador colorado Robert Silva sostuvo que el anuncio del oficialismo de la rebaja anterior fue “una trampa a los consumidores”, con un “afán proselitista”. Además analizó que “este gobierno no tiene nada concreto”, por lo que “hay que seguir analizando y poniendo en evidencia la realidad del gobierno”.

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay realizó un comunicado este viernes 29 de agosto, donde mencionan que la suba de combustibles fue una “sorpresa” que “genera tensiones e impactos directos en la cadena de precios”, siendo una “noticia particularmente negativa” para el sector.

El documento señala que existe una “inconsistencia entre las cifras que surgen del informe de Paridad de Precios de Importación de la Ursea y los aumentos definidos”.

Finalmente, la ITPC expresó que “buscará intercambiar con las autoridades pertinentes, haciendo llegar las explicaciones y datos concretos de los impactos que esto supone, apelando además a que se revea esta definición y, en particular, que a futuro se transparenten los criterios de fijación de precios”.

