¿Implementaría Orsi una ley de urgente consideración? Qué dijo el presidente electo

El presidente electo Yamandú Orsi participó, este sábado, de la presentación de los jerarcas que ocuparán las diversas direcciones del Ministerio de Defensa Nacional. Luego del encuentro, realizado en Rocha, realizó una breve rueda de prensa.

Allí, fue consultado acerca de si su gobierno tendrá alguna ley de urgente consideración (LUC), como sí la tuvo la actual administración de Luis Lacalle Pou al comienzo de su mandato.

“No, no se me ocurre”, contestó el exintendente de Canelones, según consignó Jony Casella, corresponsal de Montevideo Portal. “Alguna capaz que surge cuando hay alguna cosa urgente, pero no está dentro de lo establecido en este tiempo”, añadió luego el presidente electo.

Por otro lado, Orsi fue consultado también por la transición de gobierno a poco menos de un mes de asumir su mandato; en particular, fue preguntado acerca de si él le pidió a los ministros designados que le dieran cuáles serán las primeras medidas que se tomarán en cada una de las secretarías de Estado. En respuesta, indicó que es algo que se ha “venido conversando”, pero “no es que se haya pedido un mandato”.

Más bien “son de las cosas que se están hablando en este período” antes de asumir el próximo 1º de marzo, indicó.

“Todavía falta ver cuál es la realidad en la que realmente estamos parados”, concluyó Orsi.

