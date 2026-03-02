“Igual a la app del banco”: denuncian estafa con falso anuncio de descuento en combustible

Policiales

Un hombre residente en el departamento de Paysandú se libró por poco de ser víctima de una estafa en redes sociales. Al igual que en otros casos similares, el engaño simulaba corresponder a actividades de instituciones reconocidas: en esta ocasión, se invocaba al Banco República (BROU) y a Ancap.

En declaraciones al periódico sanducero El Telégrafo, el denunciante contó que “mordió el anzuelo” con un posteo en Facebook que ofrecía rebajas del 35% en estaciones de Ancap si se pagaba con tarjetas del BROU, y cuyo aspecto no era sospechoso.

“Uno siempre piensa que las estafas te van a llegar por WhatsApp o por una llamada, pero esto era un aviso de Facebook”, explicó. El aviso invitaba a registrarse para acceder al supuesto beneficio y, al seleccionarlo, se abrió el navegador del teléfono.

Según detalló, el enlace lo condujo a una página que replicaba el diseño de la aplicación bancaria. “Me llevó al Chrome y ahí me aparecía igualito a la aplicación del banco. Me pedía número de cédula, contraseña y después la llave digital”, indicó. En ese momento ingresó los datos requeridos. Sin embargo, al intentar confirmar la operación con la llave digital, el sistema lo redirigió a WhatsApp con un mensaje que señalaba un error y solicitaba repetir el procedimiento. “Ahí fue cuando dije: ‘pa, qué raro esto’. No hice más nada y lo dejé por esa”, agregó.

Minutos después recibió una llamada que, según le informaron, provenía del área informática del Banco República. Durante la comunicación le notificaron que su cuenta había sido bloqueada de forma preventiva ante la detección de un acceso inusual y un eventual intento de transferencia.

“Me dijeron que mucha gente cae porque piensa que Facebook es seguro y que la publicidad también lo es, pero no necesariamente”, sostuvo. De acuerdo con lo que le transmitieron, los sistemas de seguridad identificaron que el ingreso se había realizado desde un entorno no habitual, lo que activó las alertas internas y permitió frenar la operación antes de que se concretara un movimiento de fondos.

Desde la institución le recomendaron no acceder a servicios financieros mediante enlaces externos abiertos en el navegador, sino ingresar únicamente a través de la aplicación oficial. Además, deberá presentarse en una sucursal para restablecer la cuenta y modificar sus contraseñas y la llave digital como medida preventiva.

El episodio vuelve a poner de relieve la proliferación de fraudes en redes sociales, en las cuales circulan anuncios apócrifos que imitan la identidad visual de entidades reconocidas con el objetivo de obtener información personal y bancaria de los usuarios.