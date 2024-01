UTE advierte por nueva modalidad de estafa digital a través de llamadas por WhatsApp

Policiales

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) advirtió, a través de un comunicado publicado en su página web oficial, por “un nuevo método de estafa digital”.

“Ante un nuevo método de estafa bajo la modalidad de phishing que circula en redes, donde se recibe una llamada por WhatsApp que utiliza el logo de UTE y un código fraudulento para avisar de una supuesta Interrupción de Servicio, UTE advierte que no realiza este tipo de llamadas”, comienza el mensaje.

“También se aclara que UTE notifica a sus clientes cuando va a realizar una interrupción programada solamente por las siguientes vías de comunicación: llamada telefónica con mensaje de voz, carta, correo electrónico o SMS y no solicita ningún código. En algunos casos puede hacerse también a través la prensa”, agrega.

Este mismo modus operandi, pero con el logo de ASSE, fue denunciado por el senador nacionalista Jorge Gandini el pasado miércoles 17 de enero a través de Twitter.

“Ojo. Ya denuncié. Ayer me tocó a mí. Les cuento: Recibí una llamada por WhatsApp de número desconocido, aunque en pantalla se leía Salud Pública y el logo de ASSE. Por eso atendí. Un señor muy educado me comunica que estaba listo mi nuevo pase sanitario (?) y da los datos para retirarlo, fechas y horas. Sin embargo, me dice que el lugar se me enviaría. Para eso me pide que marque ‘permitir’ en pantalla. Todo tan raro que leo con atención la pantalla y veo que sobre la opción permitir decía: ‘Transferir el contenido de WhatsApp’. Obviamente me negué y pedí explicación. La llamada se cortó. Allí fracasó su intención de hackear mi celular. Ojo que andan sueltos…”, había escrito el legislador blanco.

