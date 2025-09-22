“Humor fino”, “íntegro” y “gran persona”: el sistema político reaccionó a muerte de Olmos

El sistema político uruguayo reaccionó ante la muerte de Gustavo Tato Olmos, exdiputado del Frente Amplio, a los 64 años, después de haber dado batalla contra un cáncer de lengua.
“Fue el motor de Marea, un gran diputado en la legislatura pasada, un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador”, escribieron desde la agrupación frenteamplista.
“Con Tato Olmos nos conocíamos desde las luchas por la libertad y la reconstrucción de la militancia estudiantil. Integramos la generación 83 que tanto nos definió. Militamos siempre en partidos distintos, pero nos unía un particular afecto. Lo despido con el respeto de saberlo una persona íntegra y de convicciones”, escribió el senador Javier García en su cuenta de X.
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez reconoció a su excompañero en el Parlamento como una “gran persona” a la que aprendió “a respetar por su generosidad y dedicación al trabajo”.
“Tu humor, incluso en las situaciones más tensas, será recordado por todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerte”, dijo el legislador nacionalista.
La diputada colorada Elsa Capillera dijo que la muerte de Olmos es “una gran pérdida”. “Gran colega en la Cámara de Representantes. ¡De esos que no miraba colores, sino personas!”, escribió.
