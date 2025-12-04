Pantallazo

La declaración de amor de Shakira a Uruguay en su show: “Este país me ha inspirado tanto”

Con entradas completamente agotadas, Shakira regresó a los escenarios uruguayos por primera vez desde 2011, cuando se presentó en Punta del Este. En esta oportunidad, la artista desató la euforia del público con una imponente entrada acompañada por sus "lobas uruguayas": María Noel Miñoso, José Damiani, Rosina Beltrán y Denise González.

Durante el show, y luego de interpretar “TQG”, Shakira sorprendió al público al revelar la profunda conexión que mantiene con este país. “Uruguay me ha inspirado tanto. ¿Sabían que aquí escribí tantas canciones que han sido parte de mi vida, de mi historia, que me cambiaron completamente?”, expresó emocionada.

La artista detalló que en territorio uruguayo compuso algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos “Waka Waka” “Underneath your Clothes” y “Girl Like Me”.

“Tantas... me han inspirado muchísimo. Gracias por acompañarme, por darme tanto", concluyó en un sentido agradecimiento al público.

Durante su estadía, Shakira se alojó junto a sus músicos en La Colorada, en José Ignacio. La propiedad, actualmente perteneciente a la familia De la Rúa, ocupa un lugar especial en la vida de la cantante, ya que fue su hogar durante los 11 años que compartió con Antonio de la Rúa.

