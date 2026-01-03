“Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela”: Lacalle Pou tras la captura de Maduro

Política

Montevideo Portal

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, se manifestó en la tarde de este sábado a la captura realizada por el Ejército de los Estados Unidos del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

“Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus aliados. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Además, enfatizó en que “hoy puede amanecer la libertad en Venezuela”.

Lacalle Pou afirmó que no justifica la intervención armada por parte del Ejército de los Estados Unidos pero “¿Hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, cuestionó.

Maduro fue capturado durante una operación militar ejecutada en las primeras horas de este 3 de enero, acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Trump brindó una conferencia de prensa luego de haber publicado en redes sociales la primera imagen del presidente venezolano capturado. En la rueda de prensa, aseguró: “Queremos la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país. Vamos a gobernarla, esencialmente, hasta que pueda haber una transición”.

Montevideo Portal