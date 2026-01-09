“Hoy no vamos a declarar emergencia agropecuaria. ¿La semana que viene?”, expresó Fratti

Política

El titular del Ministerio de Ganadería (MGAP), Alfredo Fratti, explicó por qué razón aún no se ha declarado emergencia agropecuaria debido a la falta de lluvias.

“Al día de hoy no tenemos toda la información para declarar”, manifestó el jerarca. Así, señaló que en los próximos días recibirá “los últimos informes” necesarios, que se van a “cruzar” con la información de los institutos Nacional de Investigación Agropecuaria y Uruguayo de Meteorología “para definir ‘científicamente’ cuáles son los lugares” en los que hay una “crisis climática”.

Respecto a este último punto, esta crisis “puede ser en algunos casos de agua, o también de alimentación”, detalló Fratti, en rueda de prensa consignada por MVD noticias (TV Ciudad).

En esta línea, manifestó que tendría que definirse también “qué zona o lugar”, por ejemplo, si se delimita por departamento o por seccional policial, lo que aún no está definido.

“Por tanto, hoy no vamos a declarar emergencia agropecuaria. ¿La semana que viene? No sé”, expresó el secretario de Estado.

A su vez, el titular del MGAP enfatizó que es posible tomar cartas en el asunto pese a no declarar la situación de emergencia agropecuaria. “Hay un concepto equivocado en todos nosotros, de que si no declarás la emergencia agropecuaria no podés hacer nada; hay una cantidad de medidas que no precisás declarar emergencia agropecuaria, que estaba ligado básicamente a apoyo económico del Fondo Agropecuario de Emergencia”, concluyó el ministro.

Fratti admitió, algunos días atrás, que ese fondo “está sin un solo peso”. “No quedó un peso del período pasado y, si se activa, hay que hablar con el Ministerio de Economía”, añadió.

El senador blanco Sebastián Da Silva había planteado al MGAP que declare la emergencia agropecuaria en Maldonado, Rocha y la zona este de Canelones, las zonas más afectadas por la falta de lluvias.

