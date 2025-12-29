Sebastián Da Silva pide declarar emergencia agropecuaria en Maldonado, Rocha y Canelones

Política

Montevideo Portal

El senador blanco Sebastián Da Silva planteó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que declare la emergencia agropecuaria en Maldonado, Rocha y la zona este de Canelones.

El legislador señaló que hizo su pedido durante un diálogo con el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula.

“Entrar a enero con esta falta de pasto era inesperado, pero no hay nada de comida”, sostuvo a través de X.

La declaración implicaría la utilización del Fondo Agropecuario de Emergencias con el objeto de atender, mediante apoyo financiero, las pérdidas en las materias involucradas en la actividad productiva de los establecimientos afectados.

Montevideo Portal