Sebastián Da Silva pide declarar emergencia agropecuaria en Maldonado, Rocha y Canelones

Montevideo Portal
El senador blanco Sebastián Da Silva planteó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que declare la emergencia agropecuaria en Maldonado, Rocha y la zona este de Canelones.
El legislador señaló que hizo su pedido durante un diálogo con el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula.
“Entrar a enero con esta falta de pasto era inesperado, pero no hay nada de comida”, sostuvo a través de X.
La declaración implicaría la utilización del Fondo Agropecuario de Emergencias con el objeto de atender, mediante apoyo financiero, las pérdidas en las materias involucradas en la actividad productiva de los establecimientos afectados.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]