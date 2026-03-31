Economía

“Heredado”: el análisis de Javier de Haedo sobre el dato del PIB de 2025

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En 2025, la economía uruguaya creció un 1,8% en comparación con el año anterior. Ese porcentaje terminó siendo menor al proyectado por el gobierno a mediados del año pasado, cuando se discutía en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, que era de 2,6%.

No obstante, gran parte del alza económica que el país observó en 2025 se debe a un “arrastre económico” del 2024, argumentó el economista Javier de Haedo.

¿Qué implica esto? Es lo que en un indicador se traslada de un período al siguiente, y “se puede cuantificar como la diferencia entre sus valores en el cierre del período y en su promedio”, explicó en su Monitor de Coyuntura del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Para el producto interno bruto (PIB) en concreto, el arrastre consiste en la diferencia entre el cuarto trimestre y el promedio anual. “Cuando se dice que en 2025 el PIB creció 1,8% se refiere a la variación entre los promedios anuales y no a variaciones entre los extremos del año informado (que fue de 0,1%)”, expresó el experto.

De esta manera, De Haedo sostuvo que 2024 “legó” un crecimiento de 1,6% a 2025. Es decir, fue “heredado” de 2024, indicó; mientras tanto, del año pasado al corriente “se trasladará uno negativo” de 0,1%.

“Por lo tanto, casi todo el crecimiento económico informado para el año pasado en realidad fue crecimiento registrado a lo largo del año anterior. Mientras tanto, el partido que se está disputando en 2026 arrancó prácticamente cero a cero”, sintetizó el economista.

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