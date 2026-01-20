Locales

“Hay un tiempo para el antídoto”: directora explicó situación de niño picado por escorpión

El pasado fin de semana, un fallido traslado sanitario generó preocupación. Tal como informáramos, una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya debía llevar desde Artigas a Montevideo a un niño que había sido picado por un escorpión. Sin embargo, cuando todo estaba listo, una turbina del aparato succionó un ave y el vuelo se abortó por razones de seguridad.

¿Qué se hizo entonces? La doctora Paula Chalart, directora del Hospital de Artigas, explicó en declaraciones al medio local Artigas Noticias todos los pormenores del hecho y las medidas que se adoptaron.

Según la facultativa, el niño “de edad escolar” arribó al lugar junto a sus padres y dijo haber sido picado en una mano por un escorpión. En ese momento, y más allá de la lesión causada por el aguijón, el menor no presentaba malestares.

Chalart detalló que los padres del niño no trajeron al animal ni le habían sacado fotos, lo que era un problema. Sucede que en nuestro país es frecuente la presencia del escorpión negro (Euscorpius flavicaudis) cuya picadura “no es un grave riesgo para la salud humana”, sin embargo, y debido al cambio climático, “han surgido advertencias” sobre la posibilidad del ingreso de "otras especies más ponzoñosas”.

Siguiendo el protocolo para tales ocasiones, los médicos artiguenses establecieron comunicación con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) en Montevideo y compartieron “la paraclínica” del paciente y toda la información del caso.

De ese modo, fueron orientados desde Montevideo por "la catedrática de Toxicología”. Si bien el niño permanecía asintomático, se decidió no correr riesgos y trasladarlo a Montevideo vía aérea para recibir el antídoto. La premura se debía a que “hay un tiempo” para recibir dicho suero y que produzca los resultados deseados.

Ante el inesperado incidente con el avión, los médicos de ambos extremos del país tuvieron que “recalcular”. Según Chalart, los análisis hechos al pequeño esa misma noche mostraron una mejoría en los valores de sus glóbulos blancos, que antes habían estado “un poquito altos”.

Por ello, se decidió que el paciente permaneciera “otras 24 horas en la emergencia del hospital, con análisis de sangre periódicos”. En caso de que los valores empeorasen, se lo trasladaría a Montevideo por tierra.

Por fortuna, el niño “permaneció asintomático todo el tiempo” y sus análisis arrojaron buenos resultados. Por ello, se resolvió darle el alta con seguimiento ambulatorio.

Más vale prevenir

Si estás en una zona con presencia de escorpiones, no olvides sacudir la ropa y dar vuelta el calzado antes de vestirte, ya que estos animales pueden ocultarse allí.

Qué hacer ante una picadura

Mantener la calma: el estrés puede agravar los síntomas.

Lavar la zona con agua y jabón.

Aplicar frío local (sin contacto directo del hielo con la piel).

No realizar cortes, ni succionar el veneno.

Acudir al centro de salud más cercano, especialmente si:

— la persona afectada es un niño o adulto mayor

— hay síntomas más allá del dolor local

— se desconoce la especie que causó la picadura.

Llamar al CIAT al teléfono 1722, que atiende durante las 24 horas del día, los 365 días del año.