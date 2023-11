“Hasta acá llegaron los pedazos del techo”: el elogioso video que Silva dedicó a Cáceres

Política

Este 28 de noviembre la colorada Virginia Cáceres asumió la presidencia del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) luego de lograr la cantidad de votos necesarios en el Parlamento. De este modo, el expresidente del Codicen Robert Silva celebró la asunción de Cáceres, quien fue la exsecretaria del organismo durante su gestión.

Silva le dedicó a Cáceres un elogioso video en el que recordó una de las frases con las que la nueva presidenta del Codicen describió su asunción.

“Miren, hasta acá llegaron los pedazos del techo de cristal que Virginia Cáceres rompió al ser la primera mujer en presidir la educación”, dijo Silva al tiempo que levantó un cristal del piso.

Un nuevo techo de cristal que se rompe.

¡Felicitaciones, @vickitacaceres! pic.twitter.com/Ed16fQF6ro — Robert Silva (@robertsilvauy) November 30, 2023

“Hoy es un día muy importante para la ANEP. Hoy, por primera vez, toma la conducción del organismo una mujer y romperemos así un nuevo techo de cristal”, expresó Cáceres en su discurso cuando asumió la presidencia del organismo.

“Como no puede ser de otra manera, porque todas sabemos aquí que cuando las mujeres tomamos la decisión de asumir un rol más protagónico en los espacios públicos, este proceso ha estado cargado de controversias y de cuestionamientos. Porque esa es la historia que nos toca transitar a las mujeres cuando decidimos dar un paso adelante y ocupar cargos públicos”, aseveró la abogada, haciendo alusión a las diversas críticas que recibió desde el Frente Amplio (FA) luego de que Silva la designara como su sucesora.

La oposición entendía que Cáceres no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar su cargo. De esta manera, los senadores frenteamplistas no votaron la venia para que se convierta en la presidenta del organismo. También recibió críticas del sindicato: la Federación Nacional de Profesiones y Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) apuntó contra ella cuando asistió a un acto de campaña de Silva.

“Se me ha tratado de ilegal, se ha generado un hecho político disfrazado con argumentos jurídicos y hasta no han faltado quienes se han postulado públicamente para ocupar este cargo; ese es el costo que tenemos que pagar las mujeres cuando decidimos dar un paso al frente y tomar el espacio que no nos es dado”, manifestó la flamante presidenta de la ANEP.

Así, Cáceres hizo hincapié en que su “compromiso” en la gestión del organismo es que el “hito histórico” que se dio hoy “no se transforme en un paréntesis en la historia institucional” de la ANEP, sino que “sea el hecho que destrabe el embudo para que, a partir de ahora, este cargo sea ocupado por mujeres como un proceso natural y esperable en un organismo en donde la inmensa mayoría de su plantilla son mujeres”.

“A partir de hoy elijo dar vuelta esta página. A partir de hoy asumo el compromiso de conducir el órgano principal de educación tendiendo todos los puentes que sean necesarios, con todos los actores del sistema, sin distinción y con el único objetivo de seguir generando políticas educativas de calidad. A partir de hoy, asumo el compromiso de tender el diálogo abierto con todos los actores del sistema para seguir construyendo juntos educación pública”, concluyó Cáceres.