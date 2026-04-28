“Hartos”: productor que mató a perro y falleció tras detención ya lo denunciaba de antes

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La Federación Rural lamentó el fallecimiento del productor de la zona de Andresito (Flores) que la semana pasada fue detenido por matar a un perro que atacó a sus ovejas y que, en medio del operativo policial, se descompensó y murió.

El episodio tuvo lugar días atrás cuando efectivos policiales llegaron a la zona de Andresito tras ser alertados de que el productor estaba armado y había atacado a tiros a un perro por haber matado a sus ovejas. En el momento en que el productor agrimensor Álvaro Hiriart iba a ser detenido, se descompensó por un ataque cardíaco.

En su comunicado, la Federación Rural planteó reflexionar “desde el dolor y la impotencia”, al tiempo que volvió a reclamar por acciones para controlar a las jaurías de perros.

A su vez, señalaron que la muerte de Hiriart “genera mucha conmoción, porque realmente fue injusta”. “Duele la tragedia ocurrida a una persona que tenía don de gente, que era querido en su departamento y fuera de él también, que era un tipo tranquilo y trabajador. Había hecho varias denuncias por este mismo problema, quedando identificado el perro por el que salió esta última vez”, afirmaron.

“El tema perros sueltos viene desde hace mucho, desde hace demasiado tiempo. Productores que pierden su producción parcial o totalmente, y cabañeros que ven destrozado una y otra vez su trabajo de todo el año, porque hay una omisión, primero de los dueños de los perros y después del Estado que no se hace cargo del tema”, señaló la organización de productores.

“¿Cómo debería reaccionar un productor que está harto de que a cada rato entren perros a su campo a hacer destrozos sin ninguna consecuencia?”, se preguntaron también, y a continuación señalaron que “nadie se hace cargo cuando el perro 'no es de nadie'”.

Los productores remarcaron que reclaman “hace años” por una solución. “¿Hasta qué punto de hartazgo tienen que llegar los productores para actuar desde ahí y, todavía, ser condenados y juzgados?