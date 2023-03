“Hace 30 días estamos hablando de la fiscal y no de la causa”, reclamó Charles Carrera

Política

Montevideo Portal

El senador del Frente Amplio Charles Carrera reclamó este jueves en una rueda de prensa que durante el último mes hubo “muy poco” avance en la causa que indaga al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, y señaló que el centro de la polémica está en distintos aspectos vinculados a la fiscal del caso, Gabriela Fossati.

“Desde el Frente Amplio estamos muy preocupados. Hace 30 días estamos hablando de la fiscal y no de la causa. Y la causa es el mayor caso de corrupción de los últimos 30 años”, dijo Carrera, y apuntó que luego de la condena de Astesiano en un acuerdo abreviado “se ha avanzado muy poco”.

“Todos las coimas que existieron, de pedidos a empresarios que pagaron coimas, eso es un delito, se llama cohecho. Todo eso hay que investigarlo. Quiénes eran los socios de Astesiano en la asociación para delinquir. Astesiano no cae ahí por orden de un ser superior, a Astesiano lo pusieron ahí. Lo que queremos es que exista responsabilidad institucional, que se investigue este conjunto de delitos”, afirmó el senador del MPP.

Carrera dijo que no iba a emitir opinión sobre si corresponde que Fossati deje la causa, aunque afirmó que las distintas situaciones generan “desprestigio” de la Fiscalía como institución.

“Lo que nosotros queremos es que no haya una situación de impunidad, que no se siga profundizando en el desprestigio de la Fiscalía General de la Nación. Porque hoy lo que se está dando, con todo esto de que está certificada, que vuelve, que hace denuncias al presidente de una fuerza política, que hace denuncias a periodistas, que aparecen esos audios donde ella dice lo que dijo, que le hace una denuncia a un colega suyo... Entonces eso no le hace bien. No puede ser que hace 30 días estemos hablando de otros temas de la fiscal y no de la causa”, remarcó el senador frenteamplista.

Montevideo Portal