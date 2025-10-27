“Había indicios de un posible homicidio”: empresario salteño por plan de asalto a fiesta

Locales

Montevideo Portal

Marcos Pigurina, empresario responsable del local bailable de Salto al que una banda planeó asaltar, se refirió este lunes al caso, por el que la Justicia condenó a seis individuos, entre ellos un edil del Frente Amplio (FA).

En diálogo con el medio local Tiempo de Noticias, aseguró que la Policía le avisó en los días previos de un “atentado y robo” hacia él durante la realización del evento, que finalmente se llevó a cabo sin problema el fin de semana.

Pigurina señaló que un “posible objetivo del plan” era matarlo, luego de reunirse con Miguel Moreira, director de Investigaciones de la Policía de Salto.

“Es complicado hacer vida normal cuando te dicen que posiblemente quieren atentar contra tu vida a los pocos días […] Había grandes indicios de un posible homicidio”, expresó.

Además, señaló que los involucrados “eran personas muy allegadas” a su entorno. De hecho, en referencia al edil del FA como uno de los “ideólogos”, afirmó que era socio suyo de un boliche que tenían junto a su pareja.

“Les abrí la puerta de mi casa un par de veces. […] Cuando la Policía te pide nombres de personas cerca del entorno querían ver qué tanto yo podía sospechar o no de alguien, y dentro de la lista de personas de mi entorno este muchacho no estaba, no me daba la cabeza para pensar en que esté involucrado”, manifestó Pigurina.

Montevideo Portal