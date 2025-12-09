“Gravedad sin precedentes”: el comunicado del FA por acciones de EE. UU. sobre Venezuela

Política

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió este lunes una declaración en la que cuestiona con firmeza las acciones del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y advierte sobre el riesgo de una escalada militar en la región.

El documento sostiene que la ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump alcanzó “un nivel de gravedad sin precedentes” y representa una reactivación de la Doctrina Monroe como mecanismo de intervención en América Latina y el Caribe.

Según el texto, el despliegue de tropas, destructores, aeronaves y sistemas estratégicos en el Caribe constituye una amenaza directa a la soberanía venezolana y compromete también a Colombia, país que —según indica— ha marcado una posición clara en defensa de su integridad territorial y de la estabilidad regional.

El Frente Amplio cuestiona además los argumentos utilizados para justificar la operación militar. La declaración afirma que el pretexto de combatir el narcotráfico no se sostiene, y cita datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que no identifica a Venezuela como productor relevante de cocaína, y de la DEA, que atribuye el 90% de la droga que ingresa a Estados Unidos a rutas por el Pacífico y el Caribe occidental.

La fuerza política considera de “extrema gravedad” el cierre del espacio aéreo venezolano dispuesto de manera obligatoria y las acciones estadounidenses contra embarcaciones civiles, medidas que —según denuncia— normalizan el uso letal extraterritorial bajo la categoría de “narcoterrorismo”.

En la declaración, el Frente Amplio invoca el principio de la región como “Zona de Paz”, adoptado por la CELAC y respaldado por gobiernos de todo el continente. Este compromiso, afirman, constituye un mandato político y ético que debe guiar la resolución de conflictos mediante el diálogo y la acción multilateral.

El documento concluye con una condena expresa a cualquier intento de invasión a Venezuela, un reclamo por el retiro inmediato de tropas estadounidenses y un rechazo a la Estrategia de Seguridad Nacional anunciada por la administración Trump, la cual —sostiene— vulnera el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos.

