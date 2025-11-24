Política

“Gran dolor”: el mensaje de Negro por el asesinato del cabo César Alejandro Ferreira

El ministro del Interior, Carlos Negro, lamentó el homicidio del cabo César Alejandro Ferreira durante una rapiña en la zona de la Playa del Cerro, en Montevideo.

“Con gran dolor lamentamos el homicidio del Cabo César Alejandro Ferreira. Nuestro sentido pésame y acompañamiento a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento”, escribió el jerarca en su cuenta de X.

Según información divulgada por el noticiero Telemundo, el efectivo se encontraba dentro de un automóvil junto a su hermano y otras dos personas, cuando fueron abordados por dos adolescentes que intentaron asaltarlos.

Se produjo entonces un intercambio de disparos en el que el agente abatió a uno de los agresores, pero a su vez fue alcanzado por disparos y murió en el lugar.

El hermano del agente fallecido resultó herido y fue ingresado en el Hospital del Cerro. Asimismo, el segundo agresor también sufrió lesiones.

En el lugar se recogieron varios casquillos de bala, así como el arma del policía y una utilizada por los atacantes.