Policiales

Un policía se resistió a un intento de rapiña: abatió a un delincuente, pero fue asesinado

Un policía fue asesinado en la madrugada de este lunes durante un intento de rapiña en la zona de la Playa del Cerro, en Montevideo. En el intercambio de disparos, el agente abatió a uno de los asaltantes, un adolescente.

Según información divulgada por el noticiero Telemundo, el efectivo se encontraba dentro de un automóvil junto a su hermano y otras dos personas, cuando fueron abordados por dos adolescentes que intentaron asaltarlos. Se produjo entonces un intercambio de disparos en el que el agente abatió a uno de los agresores, pero a su vez fue alcanzado por disparos y murió en el lugar.

El hermano del agente fallecido resultó herido y fue ingresado en el Hospital del Cerro. Asimismo, el segundo agresor también sufrió lesiones.

En el lugar se recogieron varios casquillos de bala, así como el arma del policía y una utilizada por los atacantes.