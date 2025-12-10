“Grado de asombro importante”: Lazo cuestionó accionar de la oposición por caso Cardama

Política

Luego de que la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, diera por finalizada, la bancada de senadores del Frente Amplio, la propia jerarca y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, brindaron una conferencia de prensa, en la que cuestionaron el accionar de la oposición.

“Queremos expresar nuestro apoyo al Poder Ejecutivo, ante la decisión que tuvo que tomar el Estado Uruguayo ante esta situación de flagrancia en términos de contratación, de que una de las garantías que se habían presentado para establecer el contrato de construcción de las patrulleras oceánicas carecía de validez”, inició el senador Daniel Caggiani.

Además, explicó que para la fuerza política sigue siendo una preocupación la necesidad de adoptar medidas y contar con la infraestructura necesaria para establecer mayor seguridad en el mar de Uruguay.

“Quedamos preocupados por todas las situaciones irregulares que se dieron en la tramitación de la adjudicación directa de una compra directa por parte de las anteriores autoridades”, agregó. En la misma línea, dijo que desde la bancada del Frente Amplio analiza la posibilidad de promover otras instancias parlamentarias con el objetivo de “mejorar los niveles de información, transparencia y también de responsabilidad política de las autoridades anteriores”. “Para nosotros este es uno de los mayores fraudes de la historia del Uruguay”, expresó Caggiani.

La ministra tomó la palabra y aseguró: “Me voy con un grado de asombro importante porque el objeto de esta interpelación tenía que ver con la decisión anunciada en la conferencia de prensa por parte del presidente de la República de la rescisión del contrato, y escuché hablar de un medio de prensa que se vendió y de Marset”.

Además, contó que su asombro se da debido a que observó algunos sectores del Senado que estaban “más preocupados por defender los intereses de un empresario al que nunca se acusó”.

“Por si algún sordo de esos que no quieren oír, explicamos en varias oportunidades por qué se habían iniciado acciones para lo que es la rescisión del contrato”, afirmó la jerarca del Ministerio de Defensa.

Ante las críticas contra Lazo por parte de la oposición por no haber estado presente en la conferencia de prensa donde el presidente de la República, Ymandú Orsi, anunció la denuncia penal y la rescisión del contrato con Cardama, la ministra aseguró que esta administración “no gobierna para la foto”, sino que trabaja en función de los intereses del Estado.

