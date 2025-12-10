“Infeliz” y “peligroso”: Lazo acusó a la oposición de generar rispideces entre FA y Armada

Política

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, comparece ante la Cámara de Senadores sobre el caso Cardama, el astillero español al que el gobierno acusa de haber cometido “fraude” contra el Estado uruguayo, con el que firmó un contrato de más de US$ 90 millones para construir dos patrullas oceánicas.

En su exposición en el Parlamento, la jerarca cuestionó los planteos de la oposición y afirmó que al presentar una garantía falsa el astillero español realizó una “flagrante y burda estafa” a Uruguay, por lo que el gobierno reaccionó “enérgicamente en defensa del interés público” al realizar una denuncia penal contra Cardama.

Lazo criticó a la oposición y la tildó de “impertinente” por “pretender asignar al gobierno un designo político contrario a la necesidad de dotar a la Armada Nacional de los medios que le permitan desarrollar su misión fundamental en la protección de la soberanía nacional y de los recursos del país”.

Asimismo, la ministra de Defensa criticó a la coalición republicana por generar una “situación contraria” por parte del Frente Amplio hacia las “Fuerzas Armadas, particularmente a la Armada Nacional”. Lazo afirmó que la renovación de la garantía que envió el dueño del astillero, Mario Cardama, una hora antes de la conferencia de prensa del 22 de octubre era falsa y fue falsificada a partir de un documento original. La jerarca dijo que el documento que llegó a Presidencia tenía fecha de 2024, cuando debía decir 2025.

Lazo señaló que ese argumento, desde el punto de vista “institucional”, es “infeliz y peligroso por ser potencialmente desestabilizante para defender a rajatabla una gestión del pasado notoriamente reprochable”.

La ministra insistió en que Cardama cometió un “fraude inaudito” contra el Estado uruguayo y que puso en “evidencia inexcusables omisiones” del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Lazo anticipó que el gobierno tiene una cláusula de reserva, por lo que hay información confidencial que no se compartirá durante la interpelación.

En tanto, el miembro interpelador, Javier García, quien fuera ministro de Defensa en el período anterior, hizo referencia a M24 como el medio que filtraba toda la información relacionada al caso Cardama, y cuestionó a dirigentes del Frente Amplio de brindar la información relacionada con la denuncia que realizó el gobierno en contra el astillero español.

El senador del Partido Nacional cuestionó el accionar del Ejecutivo y enfatizó en las filtraciones a la prensa. “Se generaron un sinnúmero de filtraciones en la prensa; esto es gravísimo”, dijo García.

“Había algo en pretérito porque ese medio [en el que se filtraba la información] ya no está más”, expresó, en referencia a M24. Según dijo, la emisora “tenía la posta”.

García explicó que Damián Rojas —asesor de Lazo— es accionista de M24. “Ahí pasaba la información, eran los de él”, aseguró. Además dijo: “En sala tenemos algún accionista también”, en referencia al senador Nicolás Olivera, quien es titular de la radio Claridad de Colonia.

El miembro interpelante hizo énfasis en la difusión de los planos de la construcción de las dos patrullas oceánicas, algo que es “un atentado a la seguridad”. En el mismo sentido, habló sobre la filtración de correos electrónicos enviados por Lazo, los que son “un tema de seguridad del país”.

“No es ‘no pasa nada’: pasa. Si alguien llega a los correos de la ministra, llega a cualquier información. Los correos salían en la prensa, entre otros, en M24”, sentenció.

Lo que mencionó García generó la reacción del senador Sebastián Da Silva, quien realizó una publicación en la red social X. “Un tal Rojas resulta que es contratado de la ministra Lazo, pero además era dueño de M24. Típico de tupas”, escribió.