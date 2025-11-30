“Genera incertidumbre”: colegio católico rechazó “afirmaciones calumniosas” de la prensa

Locales

El Liceo Jubilar difundió este domingo un comunicado en el que cuestiona con firmeza una nota periodística basada en denuncias de padres del colegio Jesús María, donde se mencionaban presuntos episodios de acoso, maltrato institucional y manejos irregulares en centros educativos vinculados a la Iglesia Católica.

En el documento, el Jubilar calificó como “afirmaciones calumniosas y difamatorias” varios de los señalamientos divulgados y afirmó que ese tipo de versiones “generan incertidumbre” dentro de la comunidad educativa. La dirección sostuvo que los programas que impulsa la Fundación se desarrollan “con responsabilidad y compromiso”, y bajo una administración “clara”, auditada y ajustada a la normativa vigente.

La institución también aseguró que “ningún integrante” de su personal está involucrado en procesos por abuso u otras conductas similares. Además, remarcó que aplica los protocolos definidos por las autoridades “para garantizar un ambiente seguro y saludable de convivencia”, especialmente para los estudiantes.

Según el comunicado, la publicación afecta de manera injusta la imagen del liceo y desconoce el trabajo que se realiza.

La respuesta del Jubilar se sumó a la del cardenal Daniel Sturla, quien el sábado negó haber pedido a padres del Jesús María que retiraran denuncias como condición para intervenir, tal como señalaba la carta divulgada por los reclamantes. El arzobispo definió esas afirmaciones como “calumniosas” y sostuvo que la curia no tiene competencia para disponer traslados de personal entre instituciones, uno de los puntos mencionados en la denuncia.

El comunicado del colegio católico concluye lamentando el conflicto generado y expresando su confianza en que “se respete la verdad”.

