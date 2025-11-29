Acoso y maltrato en colegio católico: Sturla negó haber pedido a padres quitar la denuncia

Locales

En las últimas horas, se generó una polémica a raíz de una nota publicada por el Diario La R, que da cuenta de una carta firmada por un grupo de padres del colegio Jesús María, que aseguraban haber denunciado ante la curia —y ante el cardenal Daniel Sturla— presuntos hechos graves de acoso sexual, maltrato institucional y discriminación hacia estudiantes —incluidos alumnos con síndrome de Down— y funcionarias.

Según relatan los denunciantes, en una reunión realizada en febrero de 2025 en la curia relativa al tema, Sturla habría manifestado su voluntad de “actuar” tras recibir chats y audios que, según los denunciantes, probaban el acoso. Sin embargo, les habría pedido que retiraran la denuncia como condición para intervenir.

El resultado, dicen los padres, fue el despido de las funcionarias denunciantes, la reubicación del exdirector de Secundaria en el Colegio Jubilar, y el ascenso de personas allegadas a la iglesia, en lo que los denunciantes describen como “manejos opacos” de donaciones y cargos de confianza.

“Calmen a los padres”, habría dicho Sturla en esa reunión, según la carta. Los denunciantes señalan que la principal preocupación del arzobispo de Montevideo era que los hechos —que los definió como “habladurías”— “no llegaran a la prensa”, además de que la situación no se elevara ante la Justicia.

“Queremos pedir una auditoría, ya que hay varios familiares y amigos entregando dinero con el fin de apoyar la educación en valores católicos y no mafias que encubren violadores y prácticas mafiosas. El colegio al que van mis hijos pierde por año más de 20 alumnos víctimas de bullying y violencia por parte de la dirección. Aguardamos hace varios meses por una intervención de Primaria que no llega”, relató un padre al citado medio.

Frente a esta situación, Sturla emitió un comunicado oficial en el que calificó las afirmaciones como “calumniosas” y aseguró que se mezclan hechos “que no tienen conexión entre sí, con verdades a medias”. “Desmiento rotundamente haberle pedido a alguien que retire una denuncia por acoso o solicitar que no se vaya a la prensa”, expresó.

Según indicó, la Iglesia Católica trabaja desde hace años en “construir una cultura de la prevención y el cuidado”, aunque reconoció que eso no excluye la posibilidad de que surjan casos de acoso o abuso en instituciones educativas. De todos modos, sostuvo que la posición de la curia es que “el camino es el de la justicia, la verdad y la reparación”.

En el comunicado también rechazó otra de las afirmaciones señaladas en la denuncia: “Asimismo, desmiento haber trasladado a una persona de un colegio a otro, porque no me corresponde hacerlo. Las instituciones mencionadas no tienen ni vínculo administrativo ni vínculo legal entre sí”. El arzobispo cerró la carta sosteniendo: “Nos duele encontrarnos en esta situación y esperamos que se busque la verdad”.

