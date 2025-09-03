“Fuera de alcance”: informe sobre exoneración impositiva a AUF por derechos de fútbol

Judiciales

Montevideo Portal

Leonardo Costa, abogado de Tenfield, solicitó un informe al contador catedrático en impuestos Félix Abadi Pilosof acerca de las exoneraciones tributarias que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por explotar y comercializar los derechos de transmisión de fútbol profesional por el período 2026-2029.

El documento, del que dio cuenta El Observador y al que accedió Montevideo Portal, recuerda que la AUF es “una asociación civil sin fines de lucro” y responde la consulta de Costa, que es la siguiente: “Nos gustaría conocer su opinión acerca del alcance de la exoneración tributaria de la AUF y si las mismas alcanzan actividades de producción, transmisión, difusión, publicidad y merchandising del fútbol, ya sea que la AUF explote y comercialice alguno o todos derechos, de forma directa o indirecta”.

Así, el informe, de casi 20 páginas, concluye que “las actividades consultadas en caso de ser desarrolladas por la AUF quedarían sujetas al régimen tributario general fuera del alcance de la referida exoneración”.

Entre los argumentos, el experto señala que “el objeto social estatutario de la AUF no incluye específicamente a esa actividad y tampoco parece dar margen para interpretar que ello estuviera implícito en su espíritu”.

“La mención de una casi que ineludible fuente de recursos como lo es la comercialización de los derechos de explotación de propiedad intelectual que genera cualquier ente en el desarrollo de su propia actividad, no significa admitir avances en la cadena de comercialización de tales derechos, resultando claro, por lo demás, que a partir de la Ley N° 15.767 y más claro aún con la N° 16.226, es perfectamente admisible que en el marco de una Asociación o Fundación coexistan actividades exoneradas y no exoneradas”, agrega en ese sentido.

Tenfield anunció la semana pasada que participará en la licitación por los derechos de televisión del fútbol uruguayo, a través de una carta enviada a la AUF.

Informe by Montevideo Portal

Montevideo Portal