Policiales

“Fue un malentendido”: se aclaró situación de joven desaparecida desde octubre

En las últimas horas, y tal como informáramos, la Jefatura de Policía de San José emitió un comunicado en el que solicitaba colaboración ciudadana para localizar a una mujer de quien no se tiene noticias desde el pasado 30 de octubre.

La persona buscada era M. F. G. L., de 23 años, cuyo último domicilio conocido era en la capital maragata.

Este miércoles, la misma sede policial informó que la joven había sido localizada.

De acuerdo con lo informado por el medio maragato Visión Ciudadana, M. F. G. L. no habría estado desaparecida, pero un malentendido hizo que su familia así lo supusiera.

“Fue un malentendido por mala comunicación. La denuncia fue retirada”, explicó una prima de la mujer. Recientemente, M. F. G. L. retomó contacto con sus allegados.