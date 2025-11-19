Demasiado tiempo: buscan a una joven de 23 años desaparecida desde el mes pasado

La Jefatura de Policía de San José emitió un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una persona de quien no se tiene noticias desde el pasado 30 de octubre.
Se trata de María Fernanda González Lapalma, de 23 años, cuyo último domicilio conocido era en la capital maragata.
La última vez que se la vio, vestía pollera negra, medias y borceguíes del mismo color, y camisa beige.
Cualquier información que contribuya a dar con su paradero puede comunicarse por la línea de emergencias 911 o dirigirse a cualquier sede policial del país.
