“Fue asesinado”: líderes internacionales culpan a Putin por muerte de Alexéi Navalni

Internacionales

La comunidad internacional reaccionó hoy con indignación y dolor por la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido este viernes en la prisión de Siberia donde cumplía condena, y responsabilizó de forma directa al presidente Vladímir Putin.

El Kremlin, sin embargo, consideró “inadmisibles” las declaraciones de los líderes occidentales, y subrayó que todavía “no hay declaraciones de los médicos, ni información de los forenses y de los servicios penitenciarios”.

La esposa de Navalni: Putin “pagará” por lo que ha ocurrido

La esposa del dirigente opositor, Yulia Navalnaya, dijo hoy que Putin y su entorno “pagarán” por la muerte de su marido.

“Son noticias terribles que nos llegan, noticias que solo recibimos de medios oficialistas. Desde hace muchos años […] no podemos creer ni a Putin ni a su gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan Putin y todo su entorno que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo […]. Serán llevados a la Justicia y ese día llegará pronto”, dijo Navalnaya en una breve declaración en la Conferencia de Seguridad en Múnich.

Biden se confiesa “indignado”, pero no “sorprendido”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó directamente este viernes a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, de la muerte de Navalni, y advirtió que está evaluando “diferentes opciones” para responder a ese suceso.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden dijo que no se había sentido “sorprendido”, pero sí “indignado” por lo sucedido.

Zelenski: “Obviamente” se trata de un asesinato

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuyo país libra desde hace dos años una guerra tras haber sido invadido por Rusia, afirmó que Navalni “obviamente ha sido asesinado”, porque a Putin no le importa quién muera con tal de mantenerse en el poder.

“Es muy lamentable que Alexéi Navalni haya muerto en una prisión rusa. Para mí es obvio: fue asesinado”, dijo Zelenski en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz.

La ONU expresa su “conmoción”

El secretario general de la ONU, António Guterres, se encuentra “conmocionado” por la muerte de Navalni.

Durante su rueda de prensa diaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, manifestó que el secretario general “expresa sus condolencias a la familia de Navalni, y pide una investigación creíble y transparente de las circunstancias de su aparente muerte en prisión”.

La UE califica la muerte de Navalni de “sombrío recordatorio” de lo que es Putin

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la muerte de Navalni en la prisión del Artico en la que estaba encarcelado es “un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen”.

Von der Leyen afirmó que Putin “no teme a nada tanto como a la disidencia de su propio pueblo”, y se mostró “profundamente consternada y entristecida” por el fallecimiento del dirigente opositor.

Por su parte, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, afirmó en X (antes Twitter) que la muerte de Navalni es “responsabilidad exclusiva” de Putin.

Shocked by media reports of the death of Alexey Navalny, a very brave man who dedicated his life to save the honour of Russia, giving hope to democrats & civil society.



While awaiting further information, let’s be clear: this is Putin’s sole responsibility. https://t.co/zabZOOknQD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 16, 2024

OTAN: Putin tiene “preguntas muy serias que responder”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó que Rusia tiene “preguntas muy serias que responder” por la muerte de Navalni.

“Todos los hechos deben establecerse y Rusia tiene preguntas serias que responder”, afirmó.

“Ira e indignación” de Macron e inquietud de Meloni

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó hoy su “ira e indignación” por la muerte de Navalni y en un mensaje en X afirmó que “en la Rusia actual, a los espíritus libres se les mete en el Gulag y se le condena a muerte. Ira e indignación”.

In today's Russia, free spirits are sent to the Gulag and condemned to death. Anger and indignation.



I pay tribute to the memory of Alexeï Navalny, his dedication, his courage. My thoughts go out to his family, loved ones, and to the Russian people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2024

En un comunicado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó de “inquietante” lo ocurrido y pidió que la muerte de Navalni sea “totalmente esclarecida”. La muerte de Navalni en cautiverio “es otra página triste que alerta a la comunidad internacional”.

Reino Unido y Alemania destacan la “valentía” de Navalni

El primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó de “terrible noticia” la muerte en prisión del opositor ruso y recordó su valentía como gran defensor de la democracia en Rusia.

“Es una noticia terrible. Alexéi Navalni, el más acérrimo defensor de la democracia en Rusia, demostró una valentía increíble a lo largo de su vida”, afirmó Sunak en su cuenta de X.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de terrible la muerte de Navalni y afirmó que “probablemente ha pagado su valentía con la vida”.

El Vaticano afirma que la muerte de Navalni causa “asombro” y “dolor”

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, aseguró este viernes que la muerte de Navalni causa “asombro” y “dolor”.

“Lo siento mucho. Pensé que esto podría haberse resuelto de otra manera. En cambio, esta noticia nos asombra y nos llena de dolor”, afirmó Parolin sobre el fallecimiento del disidente ruso, según el portal oficial Vatican News.

AI: Navalni habló contra un “gobierno represor” y pagó “el precio más alto”

Amnistía Internacional (AI) manifestó que Navalni fue preso de conciencia solo por hablar “contra un gobierno represor” y pagó el “precio más alto” por ser una voz crítica contra el Kremlin.

Sánchez se declara “conmocionado”

En un mensaje en X, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró estar “conmocionado” por la muerte de Navalni tras haber sido “injustamente encarcelado por el régimen de Putin, por su defensa de los derechos humanos y la democracia”.

Conmocionado por la noticia de la muerte en prisión de Alexei Navalny, injustamente encarcelado por el régimen de Putin por su defensa de los derechos humanos y la democracia.



Mis condolencias a su familia y amigos y a todos los que en Rusia defienden los valores democráticos y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 16, 2024

También los gobiernos de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, acusaron este jueves al Kremlin de estar detrás del “asesinato” del líder opositor ruso.

“No importa qué pensáramos de Alexéi Navalni como político; acaba de ser brutalmente asesinado por el Kremlin”, afirmó en X el presidente letón, Edgars Rinkevics.

EFE