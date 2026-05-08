“Fortalecer”: Fuerzas Armadas de EE. UU. se expresaron por la visita de Orsi a portaviones

Montevideo Portal

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EE. UU.) publicó una imagen en la que se ve a la delegación del Ejecutivo que se hizo presente el pasado sábado en el portaaviones USS Nimitz, invitados por el embajador estadounidense, Lou Rinaldi.

En la delegación uruguaya, se encontraba el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien al ser criticado por dirigentes sindicales y del propio Frente Amplio por haber aceptado la propuesta, aseguró que no hace “política exterior representando” al Frente Amplio.

“El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los líderes del gobierno y el ejército uruguayo observan las operaciones de vuelo en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Nimitz (CVN 68) en el Océano Atlántico”, inicia la publicación realizada por el Ejército estadounidense en la red social X.

Además, explicaron que esta iniciativa se da con el objetivo de “aumentar la interoperabilidad y fortalecer las asociaciones marítimas con países de toda la región a través de intercambios y cooperación conjuntos, multinacionales e interinstitucionales”.