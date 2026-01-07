“Flota fantasma”: EE.UU. interceptó buque petrolero ruso que hacía ruta a Venezuela

Internacionales

Estados Unidos interceptó el buque petrolero ruso conocido como Bella 1, que hacía con frecuencia una ruta hacia Venezuela.

La incautación del buque fue una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense.

“En dos operativos realizados antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la 'flota fantasma': uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país”, señaló en X la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

El paradero del buque Bella 1, que era perseguido por Estados Unidos, generó la reacción del gobierno de Vladimir Putin, que dispuso una escolta con un submarino y otros buques de guerra.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

En este contexto, el medio prorruso RT divulgó más temprano este martes imágenes donde se ve un helicóptero próximo al tanquero y por las que aseguraban que las fuerzas de Estados Unidos intentaron su abordaje.

El barco, conocido como Bella 1, llevaba más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Estados Unidos a buques sancionados cerca de Venezuela.

En su último recorrido, el buque no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo.

El petrolero fue objeto de un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense en el Caribe el mes pasado, bajo una orden judicial por presunta violación de sanciones y transporte de petróleo iraní.

La tripulación del buque repelió ese intento de Estados Unidos de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a Marinera y cambió su matrícula a rusa.

Con información de EFE y AFP.