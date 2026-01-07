Rusia moviliza submarino para escoltar petrolero seguido por EE.UU. que iba a Venezuela

Internacionales

Rusia desplegó una custodia naval para escoltar un petrolero que es perseguido por fuerzas estadounidenses en aguas del Atlántico, según informaron CBS News y BBC.

Este buque, actualmente sin carga, transportó de forma frecuente crudo venezolano y en las últimas horas del martes se encontraba entre Escocia e Islandia.

Entre la custodia Rusia envió un submarino, informó The Wall Street Journal (WSJ).

El barco, conocido como Bella 1, lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Estados Unidos a buques sancionados cerca de Venezuela.

El buque no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo.

El petrolero fue objeto de un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense en el Caribe el mes pasado, bajo una orden judicial por presunta violación de sanciones y transporte de petróleo iraní.

La tripulación del buque repelió el intento de Estados Unidos de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a Marinera y cambió su matrícula a rusa.

De este modo, tras el incidente, el buque cambió su rumbo, su nombre, y su bandera de guyanesa a rusa.

Su aproximación a Europa coincidió con el despliegue de aviones y helicópteros militares estadounidenses en la región. El gobierno ruso declaró que “monitorea con preocupación” la situación.

La operación ocurre tras la orden del presidente Donald Trump de imponer un “bloqueo” a los petroleros sancionados vinculados a Venezuela, medida que las autoridades venezolanas calificaron en su momento como “robo”. Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el sábado, Trump acusó reiteradamente al gobierno venezolano de usar embarcaciones para introducir drogas en territorio estadounidense.

Con información de EFE.



