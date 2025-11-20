“Faltan piezas”: qué dijo Pereira del debate por reforma electoral ideada por Sanguinetti

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, analizó la propuesta del expresidente Julio María Sanguinetti de retomar el doble voto simultáneo y acortar el ciclo electoral. Si bien reconoció que, dentro de la coalición de izquierda, existe conciencia sobre lo extenso del actual calendario, planteó reparos a la iniciativa.

“No por achicarlo hay que quitarle densidad”, afirmó en diálogo con Radio Oriental, recordando que la reforma constitucional de 1996 —que introdujo internas obligatorias por partido y balotaje— fue resultado de un acuerdo complejo y aprobado por un margen “muy exiguo”.

Pereira señaló que el Partido Colorado ha puesto sobre la mesa varias alternativas recientes de reforma electoral: “No es que solo Pedro Bordaberry planteó una alternativa, también Ojeda dejó como la posibilidad de discutir el año próximo una reforma constitucional”.

A su juicio, esas propuestas tienen una estrategia clara que no comparte, aunque sí admite que deben analizarse. “A toda esta discusión electoral le están faltando piezas”, sostuvo, insistiendo en que cualquier debate debe incluir temas como el voto en el exterior y la acumulación por sublemas.

Para Pereira, la propuesta de Sanguinetti no es aceptable en su forma actual. “No la comparto, pero lo tiene que analizar el Frente Amplio”, dijo, y advirtió que reformar el sistema requiere evaluar el “paquete entero”, incluidas inconsistencias del actual modelo, como la multiplicidad de candidaturas municipales frente a la candidatura única para la Presidencia.

También reiteró que el FA mantiene como prioridad habilitar el voto consular: “Yo creo que les estamos privando de un derecho a personas que son uruguayas”. Sobre el rechazo que el voto exterior obtuvo en el plebiscito de 2009, respondió: “Las sociedades cambian, y cambian mucho”.

Consultado sobre los tiempos para encarar una eventual reforma electoral, fue categórico: “Es el año que viene o no es”. Planteó que el debate debe realizarse antes de que las encuestas y la dinámica preelectoral dificulten los consensos.

Pereira también se refirió a las tres interpelaciones impulsadas por la oposición contra ministros del gobierno y consideró que responden a una “actitud obstructiva” del Partido Nacional: “Es tango feroz. Lo que hacen es desviar la atención de los temas importantes”.

Criticó especialmente los cuestionamientos a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y defendió la actuación oficial en el caso Cardama. “No sé cómo el gobierno anterior aceptó esta garantía. Era una cuestión demasiado turbia. ¿Por qué nos van a interpelar? ¿Por actuar? ¿Por haber hecho lo correcto?”, comentó.

