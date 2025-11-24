“Falta diálogo” y “nunca está al tanto”: critican respuesta de Orsi por policía asesinado

Política

Dirigentes de la oposición reaccionaron este lunes a la respuesta del presidente de la República, Yamandú Orsi, ante una pregunta sobre el caso del policía César Ferreira, quien fue asesinado esta madrugada cuando dos delincuentes menores de edad le intentaron robar el auto.

El mandatario, en rueda de prensa, respondió: “No, no tengo ni idea. No sé a qué se refiere, de verdad que lo desconozco porque no he parado desde que arranqué, desde que empecé”.

Nicolás Martinelli, exministro del Interior y senador del Partido Nacional, dijo que la respuesta de Orsi “expone un problema gravísimo”, que es “la fractura evidente en la comunicación dentro del propio gobierno”.

“¿Cómo es posible que un hecho de esta gravedad no haya sido informado de manera inmediata por el ministro del Interior [Carlos Negro] al presidente? Si el ministro del Interior no lo llamó, es inadmisible. Si lo llamó y el presidente no recibió el mensaje, es preocupante. Si no hubo mensaje ni aviso de ningún tipo, es directamente alarmante”, cuestionó en la red social X.

Según Martinelli, “la muerte de un funcionario policial debería activar de inmediato los mecanismos de comunicación más básicos entre Interior y Presidencia”.

De lo contrario, se trata de un “síntoma político” que revela “desconexión” y “descoordinación”, así como “una falta de respeto hacia quienes salen todos los días a cuidar a todos los uruguayos”.

“Este episodio no solo muestra un error, sino que deja al descubierto la falta de diálogo, la ausencia de coordinación y la escasa prioridad que la conducción política parece darles a los temas de seguridad y al rol de la Policía Nacional”, sentenció el senador blanco.

Por su parte, la expresidenta del sindicato policial Patricia Rodríguez, integrante del Partido Nacional, dijo que “es simplemente inadmisible” que “el presidente diga que desconoce una nueva muerte de un policía”.

“La muerte de un funcionario policial no puede ser un dato menor ni algo de lo que el Poder Ejecutivo se entere tarde. Nuestros policías merecen respeto, protección y un Estado presente”, criticó.

La diputada nacionalista Fernanda Auersperg también cuestionó la declaración del presidente Orsi.

“Que el presidente nunca esté al tanto de nada no es noticia. Sí lo es que nadie de su entorno, incluido el ministro Negro, se lo haya comunicado. Asesinaron un policía: es triste y no es menor. Falta empatía y sensibilidad”, expresó en X.

Aún se sigue investigando el hecho, pero la Policía estableció que los delincuentes eran menores y todo se enmarcó en un intento de rapiña. Ferreira le disparó al ladrón que se encontraba desarmado y, tras esta detonación, el otro lo baleó sin mediar palabra. Los testigos del hecho relataron a los investigadores que el disparo que recibió Ferreira fue por intentar cubrir, con su cuerpo, el torso de su hermano y así evitar que lo hirieran de bala.

