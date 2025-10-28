“Falta de respeto” y actuaron “a lo Trump”: cruces entre gobierno y oposición por Cardama

Política

El caso Cardama continúa trayendo cola en el espectro político, luego de la denuncia que hizo el gobierno en contra de la empresa por presunto fraude y estafa en la construcción de dos buques patrulla.

La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, señaló en rueda de prensa que “tiene todo el sentido” que la interpelación a la ministra de Defensa Sandra Lazo la lleve adelante el exministro Javier García. “Fue quien anunció junto con Luis Lacalle Pou en el año 2021 que se iba a concretar una compra que recién se empieza a concretar en 2024. Después de que el Gobierno pierde las elecciones con el Frente Amplio, allí es que se da la firma de ese contrato”, expresó.

En tal sentido, Díaz apuntó contra las declaraciones de Lacalle Pou al respecto, que sostuvo que “arrastraron al presidente a una operación política”. Según remarcó, “decir que el presidente fue arrastrado a esta situación es una falta de respeto a la investidura presidencial”.

“Que salga el expresidente Lacalle Pou habla de la gravedad del problema, en el compromiso asumido con esta compra que, a todas luces, hace mucho tiempo ya que parece irregular”, criticó.

Justamente, el exministro de Defensa, Javier García, resaltó en rueda de prensa luego de la reunión de la comisión de presupuesto que “no se quiso contestar sobre un tema que es eminentemente presupuestal”. “La bancada oficialista se negó, no quería que se informara del tema, alegando que iba a haber otras instancias”, criticó. “Nos parece sinceramente raro, se grita en la pulpería pero se calla en la comisaría”, sostuvo en relación a que “se habla en la prensa pero en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Senado, donde en los materiales que remite el propio Poder Ejecutivo incluye los fondos y no podemos averiguar, no”

“Es increíble, pero hasta ahora nadie ha escuchado la opinión de la ministra respecto a la continuidad o no de la construcción de los buques oceánicos. Es un proyecto del Ministerio de Defensa y ha hablado el presidente, han hablado los funcionarios de la Presidencia, pero no ha hablado la ministra”, acotó.

Por otro lado, García señaló que desde filas nacionalistas se pretende que se concrete el anuncio realizado por Alejandro Sánchez, que se refirió a una posible mediación con Cardama. “Estamos hablando de un interés nacional muy importante. Es el patrullaje de nuestro mar, que en el caso de Uruguay es más grande que la tierra. Por lo tanto, esperamos que ese planteo, que nos parece que va a encauzar el tema, sea sensato. Esperamos que se establezcan las mesas de diálogo, los contactos que haya que hacer para continuar con algo que el país necesita, porque estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico”, soltó.

Sobre la posibilidad de encabezar la interpelación, García pidió por “menos ansiedad” a la hora de tomar la decisión. “Las interpelaciones las fijan los partidos que interpelan. Así que cuando la Coalición Republicana decida la Cámara y quién va a ser, tendrán la respuesta”, resaltó.

Además, García cuestionó a dirigentes frenteamplistas que sostuvieron que el exministro tiene preguntas por contestar: “Debe ser la primera instancia donde el Poder Ejecutivo quiere interpelar al Senado. Es como pasó recién [en la comisión]. Cuando buscamos respuestas, se niegan a responder. La pregunta es por qué se niegan a responder, si es un mecanismo republicano y constitucional”. “Ahí está la base de la democracia: el Parlamento controla el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo no quiere ser controlado, algo pasa”, afirmó.

En tanto, el diputado colorado, Felipe Schipani sostuvo en declaraciones a Radio Montecarlo que “la forma de plantear por parte del gobierno el asunto fue equivocada, sin desmerecer que evidentemente hay un problema con la garantía y que debería haberse solucionado”.

“El gobierno debería haber intimado a la empresa Cardama a regularizar la situación de la garantía, pero no a rescindir el contrato. Yo creo que el Gobierno actuó a lo Trump: plantea la peor circunstancia para, a partir de allí, empezar a negociar. Francamente, no creo que sea una buena forma”, agregó.

Por su parte, Alejandro Sánchez destacó en En Perspectiva que “la informalidad con la cual se manejó Cardama y el gobierno anterior es lo que trajo estos problemas”. “Hay un elemento sustantivo, que es la presunción que tiene esta administración —y creo que tenemos todos los uruguayos, menos los legisladores del Partido Nacional, que de esto no hablan—. Me extrañó que incluso el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, restara importancia diciendo: 'Bueno, no es una estafa'. Se la jugó mucho”, sostuvo.

“Cuando uno escucha esa forma en la cual se ha parado políticamente el expresidente y algunos de los exministros, parecen más abogados de Cardama que otra cosa”, lanzó.

En esta línea, Sánchez afirmó que “esperaba que en la conferencia de prensa del Partido Nacional [se brinde] una explicación razonable de por qué aceptaron esta garantía, de por qué no hicieron los controles, de por qué en realidad tenemos esta situación”.

