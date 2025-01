“Extremadamente preocupante”: Musk y la teoría sobre la muerte de un exempleado de OpenAI

El director ejecutivo de las empresas Tesla y X, Elon Musk, manifestó su inquietud sobre una teoría en torno a la muerte de Suchir Balaji, un joven de 26 años que fue hallado muerto en su apartamento a fines de noviembre.

Balaji era exempleado de la tecnológica OpenAI —la compañía detrás de la inteligencia artificial ChatGPT— y había expuesto públicamente su preocupación sobre posibles violaciones de los derechos de autor por parte de la compañía.

Así, Musk compartió un episodio del programa The Tucker Carlson Show, conducido por el presentador estadounidense que trabajó para la cadena Fox News desde 2009 hasta 2023; Carlson es conocido por sus visiones políticas conservadoras y su cercanía con expresidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Al compartir el programa del expresentador de Fox News, Musk opinó: “Extremadamente preocupante”.

“Balaji trabajó como un ingeniero para Sam Altman [director ejecutivo de OpenAI] construyendo inteligencia artificial, hasta que decidió que Altman estaba cometiendo crímenes. Balaji se convirtió en un denunciante y poco después fue encontrado muerto en su apartamento. Las autoridades de California aseguran que fue un suicidio. Las imágenes de la escena del crimen claramente muestran un asesinato”, escribió Carlson en su cuenta de X al compartir el video, de más de una hora de duración.

En tal sentido, la madre de la víctima, Poornima Ramarao, fue al programa a hablar del tema y “contó la historia más shockeante que hemos escuchado en mucho tiempo”, compartió el conductor.

Suchir Balaji worked as an engineer for Sam Altman building AI, until he decided that Altman was committing crimes. Balaji became a whistleblower, and soon after was found dead in his apartment. California authorities claim it was suicide. Crime scene photos clearly show a… pic.twitter.com/bVbiP8zShy