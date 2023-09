La interacción entre Elon Musk y Javier Milei por su entrevista con un presentador de EEUU

Elon Musk, empresario y dueño de la red social X (ex Twitter) comentó este domingo una entrevista del presentador estadounidense Tucker Carlson al candidato presdincial argentino Javier Milei.

“Una charla muy interesante que va más allá de Argentina en los temas conversados”, escribió Musk.

Very interesting talk that goes far beyond Argentina in subjects discussed https://t.co/cUKZtSitfk