“¿Existe Policía de Pensamiento en la IM?”: Claudio Rama respondió a dichos de Obaldía

Política

Tras haber denunciado que la Intendencia de Montevideo (IM) “censuró” su obra, el artista Claudio Rama volvió a expresarse. Esta vez apuntó contra la directora de Cultura, María Inés Obaldía, quien aseguró que “la IM no censura”.

“¿Existe Policía de Pensamiento en la IM?”, se cuestionó el artista después de escuchar las declaraciones de la jerarca. Para Rama, Obaldía reconoció “que se pretendía modificar” su “libertad de creación”. De acuerdo con el artista, la solicitud que le hizo la dirección del Teatro Solís sobre actualizar los textos de la propuesta artística “constituye un acto de censura claro y liso”.

“Ahora es claro que no fue un lapsus o error de [Malena] Muyala, sino de una política expresa que muestra la existencia de una Policía del Pensamiento que evalúa y censura la creación, y pretende que ella se ajuste a sus criterios”, escribió el artista.

Rama se amparó en la Constitución de la República, que “no admite ninguna limitación” a la libertad de creación y expresión. Además, recordó que el pedido de actualizar sus textos a un lenguaje inclusivo que le hizo el Teatro Solís fue “una condición”, por lo que se convierte en una “forma obligatoria”.

“La pretendida versión de Obaldía, que no se ajusta a lo escrito de que fue una invitación, constituye una violación de mi libertad, e inversamente a lo que ella dice, que no fue una censura, confirma que sí hubo una censura”, sostuvo Rama.

Según el artista, “cualquier forma gramatical como sugerir, proponer, solicitar o invitar, no tiene basamento legal”, por lo que “coarta” su libre albedrío artístico e intelectual y es un intento de modificar e influir en su creación. En esta línea, aseguró que estas acciones se constituyen “en una exigencia desde el poder”.

Rama comparó la situación con 1984, la novela de George Orwell que narra una historia distópica en un régimen autoritario, por “la intención de erradicar y censurar los pensamientos de quienes no profesan el lenguaje inclusivo, que no tiene ningún basamento legal”.

“Hoy, en Uruguay, en muchos en lugares controlados políticamente y sin libertad, las personas están asustados de cometer un error verbal que los lleve a una condena de la nueva Inquisición y de la nueva Policía del Pensamiento que se está introduciendo en el país”, sentenció.

El denunciante, además, sostuvo que la ley no habilita que desde el ámbito público “se imponga la necesidad” de que él se ajuste a una “perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual”.

Así, se amparó en el artículo 29 de la Constitución, que “no admite doble interpretación e implica que desde el poder se busca limitar y modificar” su creación.

Denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

El artista dijo que en este caso hubo “una violación a los derechos humanos” por afectar su libertad de expresión como artista.

En diálogo con Telemundo, el también economista dijo que cree que Muyala debería haber renunciado después del episodio e informó que inició acciones ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), hecho que fue confirmado por Montevideo Portal.

“Hay efectivamente una violación a algo que es bien importante: la libertad de expresión y que a nadie se le obligue a hacer lo que no quiere hacer. No hay marco legal que me obligue a cambiar mi obra para que se ajuste a criterios y consideraciones que no son el español y no son legales, que violan mi libertad de creación. La señora Malena Muyala debería haber renunciado, debido a que se trata de una circunstancia que afecta su carrera, su nombre y su calidad artística, intelectual”, afirmó Rama.

La denuncia del artista surgió a partir de un pedido que hicieron desde la dirección del Solís para que modificara textos que acompañaban su exposición “Vidas encajonadas”, para adaptarse a una “comunicación desde una perspectiva inclusiva, libre de estereotipos”, consignó Búsqueda.

Luego de cerrado el acuerdo para que la exposición se hiciera entre el 14 de noviembre y el 24 de febrero, desde el teatro de la Intendencia de Montevideo (IM) le solicitaron a Rama que, como parte de la política de la comuna, modificara los textos que acompañan a sus piezas artísticas al lenguaje inclusivo.

Tras el pedido, el artista solicitó en una carta dirigida a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la destitución de Muyala.

La jerarca del Solís, por su parte, declaró a La Diaria que la propuesta de Rama fue confirmada por el teatro para ser presentada entre los meses de noviembre y febrero de 2024, por lo que por ahora la institución no recibió información alguna de que se haya cancelado.

“Lamentamos que la posibilidad de incorporar a los textos de la obra una perspectiva inclusiva le haya generado una situación de tensión e incomodidad, como él describe. La invitación al diálogo fue y es el único tono con el que realizamos todo el intercambio en una obra que fue de interés y sin condicionantes programada en el Solís bajo mi aprobación. Reafirmamos nuestro respeto y compromiso desde una institución abierta al diálogo y a todas las expresiones artísticas”, agregó Muyala.

Finalmente, el artista expondrá su obra en el Espacio Idea del Ministerio de Educación y Cultura, a partir de febrero de 2024.