Colorados reclaman a IM tras polémica sobre “censura” y lenguaje inclusivo en el Solís

Luego de haber confirmado la exhibición de “Vidas encajonadas”, una serie de 35 esculturas en cajas del artista Claudio Rama, para noviembre de 2023 y hasta febrero de 2024, la dirección del Teatro Solís hizo un pedido que se convirtió en polémica. “El Teatro Solís solicita que las propuestas artísticas que se programen en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual”, decía el mensaje que recibió el artista, que también es abogado y especializado en educación, informó Búsqueda.

Rama indicó que, luego de cerrado el acuerdo, desde el teatro de la Intendencia de Montevideo (IM) le solicitaron que, como parte de la política de la comuna, modificara los textos que acompañan a sus piezas artísticas al lenguaje inclusivo. Para el artista se trató de un acto de censura. Por eso, informó El Observador, solicitó la destitución de la directora del Solís, Malena Muyala, designada en 2020 por Carolina Cosse. En esta línea, según supo Montevideo Portal, el edil colorado Gustavo Facciola solicitó un pedido de informes a la IM.

Según el pedido de informes al que accedió Montevideo Portal, una vez que Rama recibió la solicitud del Solís, pidió una reunión con Muyala para “interiorizarse” con la cuestión, pero no le fue concedida.

En diálogo con La Diaria, Muyala declaró: “La propuesta ‘Vidas encajonadas’ de Claudio Rama fue confirmada por el teatro para ser presentada entre los meses de noviembre de 2023 y febrero de 2024, y se extendió una carta de aval. Esa fue la única acción realizada por mí en relación con esta programación”.

“Lamentamos que la posibilidad de incorporar a los textos de la obra una perspectiva inclusiva le haya generado una situación de tensión e incomodidad, como él describe. La invitación al diálogo fue y es el único tono con el que realizamos todo el intercambio en una obra que fue de interés y sin condicionantes programada en el Solís bajo mi aprobación. Reafirmamos nuestro respeto y compromiso desde una institución abierta al diálogo y a todas las expresiones artísticas”, agregó.

En esta línea, Facciola pidió un pedido de informes para saber cuáles son las políticas nacionales y municipales de inclusión a las que hizo mención Muyala con respecto a las obras de Rama; cuál es el criterio para considerar o no a una muestra artística como inclusiva o no inclusiva, y si existe o no la libertad de expresión para los artistas y sus obras en el Solís.

Además, solicitó la información de por qué la directora no accedió a la reunión solicitada por el artista; explicaciones sobre declaraciones de Muyala a La Diaria, en las que expresa que “la invitación al diálogo fue y es el único tono” con el que realizó todo el intercambio con Rama, y la solicitud del teatro al abogado, en la que expresa sus criterios para la propuesta artística.

Tras ser consultado por El Observador, Rama señaló que desde la dirección del Solís lo “acusan de algo que nunca especifican”. “Una cosa es orientar, otra es imponer. Hay un marco legal que no le permite hacer eso”, detalló.

El artista aludió a la Real Academia Española, institución que no concibe el uso del lenguaje inclusivo. De este modo, apuntó: “Yo no sé si la censura se dio por motivos políticos o personales”.

Tras el cruce, el hijo del crítico Ángel Rama y la poeta Ida Vitale recurrió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para solicitar un nuevo lugar para su muestra. Luego de reunirse con el ministro Pablo da Silveira y la directora Mariana Wainstein, recibió la noticia de que su solicitud fue aprobada. La exhibición se realizará en el Espacio Idea del MEC, a partir de febrero de 2024.

Rama envió una carta a la intendenta de Montevideo en la que solicitó la destitución de Muyala.