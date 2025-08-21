“Exigimos justicia para Luna”: convocan a manifestación en Maldonado por filicidio

Locales

La Coordinadora 8M Maldonado convocó a una concentración para exigir “justicia para Luna”, la niña que murió el pasado martes tras ser asesinada por su padre en una clínica.

La concentración está prevista para este viernes 22 de agosto en la plaza San Fernando de Maldonado, frente a la Jefatura de Policía.

“El Estado es responsable”, insistieron desde la organización feminista. “Mientras el Estado vuelve a fallar, nos volvemos a organizar”, indicaron desde la coordinadora.

El padre de Luna, que tenía denuncias por violencia, se suicidó después de haber cometido el filicidio. La menor de nacionalidad ugandesa fue fruto de una relación extramatrimonial entre Eduardo Echegoyen mientras cumplía misión militar como casco azul.

El agresor, que estaba retirado, guardaba 40 municiones de 9 mm en un bolso negro que la Policía encontró tras allanar la casa que alquilaba en Maldonado. También estaba la caja del arma con la que mató a su hija envuelta en arpillera, informó Cadena del Mar y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de ese departamento. La Policía incautó los cartuchos.

Luna había denunciado ante el Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU) situaciones de violencia por parte de su padre. El organismo trabajaba con la menor desde 2022, informó la presidenta Claudia Romero.

El INAU presentó ante la Justicia un informe en el que detallaba la situación que vivía la niña el mismo día que su padre la mató después de una consulta con la fonoaudióloga en una clínica ubicada en el Centro de Maldonado.