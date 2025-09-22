“Excusas inconscientes”: los argumentos del fiscal al archivar denuncia de Mutio a Ferrero

Judiciales

El Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia presentada por el empresario Martín Mutio contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y otros tres funcionarios públicos por supuestas irregularidades cometidas durante el proceso judicial que culminó con su condena a 15 años de penitenciaría por exportación de estupefacientes y lavado de activos.

Mutio, asistido por sus abogados, Carlos Uriarte, Juan Raúl Williman y Pablo Pisciottano, denunció a Raúl Carneiro Torres, Santos Gabriel Marichal y Sergio Díaz Castro, además de a Ferrero, por “la comisión de un delito de falso testimonio”.

Montevideo Portal accedió al documento completo con el archivo elaborado por Rodríguez. En él se detalla que los abogados de Mutio afirman que los funcionarios del puerto “manipularon los conceptos de peso bruto, peso neto y tara del contenedor” con 4.500 kilos de cocaína y “ocultaron una serie de mails” sobre planos de ubicación, impidiéndole probar que la droga pudo colocarse en tránsito. En su versión, “la droga incautada […] fue colocada durante su trayecto por terceras personas”.

Sin embargo, el fiscal señala que, tras recibir la denuncia y reunirse con los defensores, incorporó evidencia de Aduanas para verificar los planos y correos, pero no encontró elementos suficientes para configurar falso testimonio ni dolo.

Además, Rodríguez destaca que la SCJ y el Tribunal de Apelaciones ya valoraron exhaustivamente los hechos: “Para la SCJ […], el Tribunal realizó una valoración de conjunto que resulta racionalmente inobjetable” y que los argumentos de Mutio no son “más que excusas inconsistentes”.

“La estrategia de la defensa que hace un mínimo extracto de esas declaraciones dentro de la clásica argumentación defensista de buscar parcializar el análisis de la prueba y restarle la valoración de conjunto para quitarle fuerza de convicción, reiterando que para la SCJ el Tribunal realizó una valoración de conjunto que resulta racionalmente inobjetable, al tiempo que ve en los fundamentos de la recurrente no más que excusas inconsistentes”, se lee en parte del texto del representante del Ministerio Público.

También se remarca que “el contenedor fue llenado por el condenado Mutio, precintado, transportado y sin ningún elemento que haga suponer […] que fuera rellenado con droga por otras personas”.

“La corporación no solo analizó las declaraciones que hoy se juzgan mendaces, sino que también las de otros testigos para referirse al actuar de la empresa Cabzen S. A., representada por Mutio. Además, se analizó la credibilidad de los testigos que rindieron su declaración en la causa, así como al peso del contenedor, la inconsistencia entre los distintos pesajes y correos enviados al respecto para establecer que debe rechazarse la intrincada explicación de la defensa”, dice Rodríguez.

Por todo esto, el fiscal dispone el archivo de las actuaciones: “Las nuevas comparecencias […] no ameritan en esta instancia diligenciamiento de evidencias útiles”.

La defensa de Mutio confirmó a Montevideo Portal que presentará un recurso de revisión ante la propia Suprema Corte de Justicia.

