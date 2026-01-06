“Estar contentos de que esté preso”: blancos y colorados presentarán moción por Maduro

Política

Montevideo Portal

La Comisión Permanente del Parlamento sesionará por primera vez en 2026 este miércoles; uno de los temas del día serán las mociones que presentarán el Frente Amplio (FA) y desde la oposición con respecto a la captura a manos del Ejército de los Estados Unidos (EE. UU.) del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según dijo el senador blanco Sebastián Da Silva a Montevideo Portal, las bancadas de los partidos Nacional y Colorado se reunirán previo al inicio de la sesión y definirán lo que se presentará en el documento.

“Nosotros vamos a reivindicar que haya desaparecido Maduro”, dijo, en referencia a la captura del mandatario venezolano.

“A partir de ahí podemos poner [en la moción] todo el condimento que quieran con respecto a los derechos humanos, la ONU [Organización de las Naciones Unidas], OEA [Organización de los Estados Americanos]”, mencionó.

En la misma línea, reafirmó que el objetivo de la presentación del documento es “estar contentos de que Maduro esté preso”.

Por último, aseguró que la sesión de este miércoles va a ser “dura”, ya que Óscar Andrade es integrante de la Comisión Permanente. “Estarán los defensores de Maduro y los que lo condenamos”.

Según supo Montevideo Portal, el Frente Amplio trabaja en la moción, la cual “está abierta aún a aportes de los integrantes” del oficialismo, afirmaron fuentes parlamentarias.

El pasado sábado, Maduro fue capturado en la madrugada por militares estadounidenses y posteriormente trasladado a Nueva York, donde afrontará un juicio. En principio se lo acusaba de liderar una organización de narcotráfico, pero este martes se confirmó que “ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”, por lo que será acusado por “sistema de clientelismo”.

Ante esto, el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado emitieron sus declaraciones oficiales.

El partido de gobierno aseguró: “Nuestra fuerza política repudia esta agresión que constituye una amenaza para la paz en toda nuestra región”.

Además agregaron que rechazan la “agresión” ocasionada por el gobierno estadounidense y se solidarizan con el pueblo de Venezuela “ante este hecho que constituye un antes y un después en la región”.

Por su parte, el partido Nacional condenó “como lo ha hecho siempre a la dictadura de Nicolás Maduro”. “La persecución a la disidencia política, la sistemática violación a los derechos humanos y la existencia de presos políticos han motivado nuestra permanente condena”, añadió.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado también se refirió al hecho. “Nicolás Maduro ya no gobierna, tras años de sostenerse ilegítimamente en el poder mediante la represión sistemática, el fraude electoral y el terrorismo de Estado. Se trata de un hecho histórico, largamente esperado por millones de venezolanos que padecieron persecución, prisión, exilio y muerte”.

Montevideo Portal