“Estamos muy sorprendidos”, señaló La Vela Puerca tras dudas sobre show en el Centenario

Locales

La Vela Puerca emitió un comunicado señalando su sorpresa por la noticia de que está en duda el show en el Estadio Centenario que estaba fijado para el 19 de marzo.

“Nos enteramos por los medios que está en duda la realización del show en el Estadio Centenario del día 19 de marzo, que fuera anunciado en diciembre y el cual ya cuenta con un número muy importante de entradas vendidas”, informó la banda en un breve comunicado.

“Estamos muy sorprendidos por la noticia y solicitando la información correspondiente a la productora que organiza el show y a las autoridades competentes. Los mantendremos informados. Saludos, LVP”, concluye el texto.

Este jueves Ricardo Lombardo, CEO del Estadio Centenario, afirmó en declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890 AM que se “iniciaron acciones legales” por la venta de entradas para el evento a pesar de no tener la autorización, y dijo que el show “no se realizará”.

Lombardo insistió en que ese evento “no está autorizado” y contó que hace dos meses recibió un mail de la productora pidiendo la autorización para esas fechas, que, según dijo, respondieron “verbalmente que no” porque jugaba la selección. “Nosotros no la queremos utilizar para eso porque está muy cerca, no da tiempo para sacar las instalaciones, el escenario y todo eso que después requiere un ajusto especial. Entonces, le dijimos que no. Cuando vemos que habían empezado a vender las entradas, le mandamos un mail, yo le mandé personalmente, diciéndole que no estaba autorizada esas fechas, que había visto que habían empezado a vender entradas y que no estaba autorizada”, indicó.

La productora AM Producciones emitió un comunicado tras las declaraciones de Lombardo, señalando que la fecha del concierto “se acordó con el presidente de CAFO que ahora lo desconoce, y es falso que sea preciso pedirle autorización a CAFO para la venta de entradas. Esta es facultad exclusiva de la intendencia Municipal. Y fue cumplida en tiempo y forma el día 20 de diciembre de 2021 conforme informe de la misma”.

“Todo lo señalado, resuelto y comunicado por quien conduce CAFO, no se compadece ni con la normativa vigente, ni con el contrato entre el productor y CAFO, ni con las relaciones formales e informales mantenidas con todas las autoridades. Constituye un franco exceso de las facultades propias de ese organismo, y en definitiva consagra una desgraciada perforación del estado de Derecho”, agrega la productora.

En ese sentido, sostienen que “no se trata de una decisión propia que corresponda a la competencia de CAFO. Esta desconoce claramente la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, para fines musicales y anexos, hoy vigente y con precio pago”.