CEO del Centenario dijo que recital de La Vela Puerca del 19 de marzo “no se realizará”

El mal estado del campo de juego del Estadio Centenario (por lo menos desde el punto de vista visual) llamó la atención de varios seguidores en el partido que protagonizaron Montevideo City Torque y Barcelona de Guayaquil. Pero este encuentro no fue el único que se realizó. Antes habían jugado cuatro partidos en ocho días y preocupa el futuro para lo que será el encuentro decisivo entre la Selección Uruguaya de Fútbol y Perú el próximo 24 de marzo.

El programa 100% Deportes de la Sport 890 dialogó con el presidente ejecutivo de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), es decir, del Estadio Centenario, Ricardo Lombardo, para profundizar sobre el hecho. En primer lugar, mencionó que el piso está “extraordinario” y contó que lo recorrió este miércoles y que estaba como una “moquette”.

“Ocurren algunas visuales, por ejemplo, el campo tiene mucha densidad de pasto, entonces, cuando tiene mucha intensidad, si se pisa, se despeina el pasto, pero al efecto de los jugadores no genera ningún problema, sí una imagen visual que parece que se estaría levantando, pero se despeina, se peina hacia el otro lado”, reconoció.

En ese momento, el CEO del Centenario explicó que, a pesar de que está en buenas condiciones, resolvieron en la planificación que la actividad local se suspenda desde el 7 y hasta el 24 de marzo en este escenario con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones para el partido contra la selección incaica el 24 de marzo.

Uno de los periodistas presentes le recordó que en ese período que estaba mencionado había un concierto de la banda de rock uruguaya La Vela Puerca, que será el próximo 19 de marzo en el estadio, según la plataforma virtual que vende las entradas para el concierto. Lombardo respondió negativamente, explicó que el recital “no está autorizado por el estadio” y afirmó que el “concierto no se va a realizar el 19 de marzo”.

La charla continuó hasta que en un momento el periodista le repreguntó y le aclaró que las entradas están a la venta. De hecho, según la página en donde se venden, que puede acceder en el siguiente link, tres de los cinco sectores están agotados: platea Centenario, platea Olímpica y el anillo 1.

Lombardo insistió en que ese evento “no está autorizado” y contó que hace dos meses recibió un mail de la productora pidiendo la autorización para esas fechas, que, según dijo, respondieron “verbalmente que no” porque jugaba la selección. “Nosotros no la queremos utilizar para eso porque está muy cerca, no da tiempo para sacar las instalaciones, el escenario y todo eso que después requiere un ajusto especial. Entonces, le dijimos que no. Cuando vemos que habían empezado a vender las entradas, le mandamos un mail, yo le mandé personalmente, diciéndole que no estaba autorizada esas fechas, que había visto que habían empezado a vender entradas y que no estaba autorizada”, indicó.

“Inclusive, iniciamos acciones de carácter legal por este tema porque nos parece que se está sobrepasando todo tipo de cosa normal”, anunció, y explicó que “no pueden fijar el espectáculo hasta, por lo menos, una semana después del 24 de marzo, fecha en la que Uruguay disputará su clasificación a Qatar 2022. “Ese espectáculo que se está vendiendo no se da en esa fecha”, concluyó.

Montevideo Portal dialogó con integrantes de la productora que organiza el evento, pero aseguraron que, hasta el momento, no hay información al respecto.

