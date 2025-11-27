Joven de 23 años murió al chocar su moto con un camión, cuyo conductor intentó escapar

Policiales

Un joven de 23 años falleció tras resultar gravemente herido en un siniestro de tránsito ocurrido en el barrio Conciliación, Montevideo. La víctima murió horas después del accidente en el centro de salud donde permanecía internado.

El hecho ocurrió en la intersección de Camino General Máximo Santos y Confederada, cuando una camioneta impactó de frente a la moto en la que circulaba la víctima. Tras el choque, el conductor de la camioneta se alejó de la zona sin asistir al herido, según relataron vecinos y quedó registrado en cámaras de la zona, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

Vecinos del barrio siguieron al conductor y lo obligaron a regresar a la escena. Minutos después, llegó el personal policial y el hombre fue detenido. La moto quedó destruida por la fuerza del impacto, mientras que el motociclista fue trasladado de urgencia en grave estado.

El conductor de la camioneta no podrá salir del país mientras avanza la investigación fiscal.

